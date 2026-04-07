El PSOE ve "ilegal" la comisión de investigación del Senado sobre la gestión de RTVE y no descarta llevarlo al TC

El presidente del Consejo de Administración de la Corporación RTVE, José Pablo López Sánchez (d), comparece de forma periódica ante la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE está contemplando acudir al Tribunal Constitucional (TC) si no prospera el escrito de reconsideración presentado este martes para frenar la comisión de investigación en la Cámara Alta instada por el PP sobre la gestión de Radiotelevisión Española (RTVE) y que los socialistas califican de "ilegal" por querer "amordazar al periodismo libre".

El portavoz adjunto del Grupo Socialista en el Senado y secretario general del PSOE vasco, Alfonso Gil Invernón, ha informado de la presentación del escrito en una rueda de prensa en el Senado y ha dicho que la comisión "vulnera" principios fundamentales establecidos en el Reglamento 2024/1083 del Parlamento Europeo y del Consejo que no permite la tutela de los profesionales de los medios de comunicación, menos aún de entes públicos como RTVE.

"No vamos a parar ante este ataque claro a la libertad de prensa en este caso y a la libertad de pensamiento", ha asegurado.

Gil Invernón ha defendido la gestión "incuestionable " del director de RTVE, José Pablo López, y ha criticado que el PP haya presentado hasta siete comisiones de investigación sobre la corporación en la última legislatura --dos años y medio-- mientras que en los últimos tres ciclos legislativos solo ha habido una. "Cuando se pide una comisión de investigación, se tiene que tener perfectamente justificado cuál es el objetivo", ha sentenciado.

Así, ha recordado el dato publicado el pasado 25 de marzo sobre los 55 millones de 'superávit' alcanzado por RTVE en el último año. Un dato que, según ha dicho, refleja "una excelente gestión del actual presidente y del equipo". Ha hecho referencia al aumento de la audiencia y de la "pluralidad existente".

Además, el portavoz socialista ha puesto de manifiesto que ya existe una comisión mixta, de la cual él es vicepresidente segundo, que analiza la gestión y el control de RTVE. "Lo democrático es ir a esa comisión que se hace todos los meses", ha incidido. En contraposición, ha denunciado que "lo antidemocrático es querer influir sobre la línea editorial del ente público".

En este marco, ha defendido la "pluralidad" y la "libertad" que tienen los tertulianos de la corporación pública y ha cuestionado que el Partido Popular no apoyase la moción presentada por los socialistas para condenar la "agresión" sufrida por varias senadoras y la tertuliana Sarah Santaolalla a la salida del Senado por el agitador Vito Quiles.

Gil Invernón ha expresado también su sorpresa ante la insinuación sobre falsedad contable en RTVE que se desprende del escrito del PP: "Ellos sabrán hasta dónde quieren llegar con eso", porque, ha recordado, en el Consejo de Administración de la corporación pública hay responsables del Partido Popular.

RESPUESTA DEL PP

Estas palabras de los socialistas han encontrado su respuesta por parte de la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, que cree que esta actitud del PSOE es "miedo escénico a que se destape la verdad de TelePedro".

"No es una comisión de agravio hacia los profesionales de RTVE, que por otro lado son excelentes, independientes. Precisamente por eso creamos esta comisión de investigación. Porque a pesar de ser y tener excelentes profesionales, las acciones de la Dirección, con el amparo del Gobierno, no son excelentes", ha añadido Alicia García.