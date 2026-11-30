El presidente del Gobierno en funciones, tras la derrota electoral, con el exministro Óscar Puente. - EVA ERCOLANESE

MADRID 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE vuelve a ser segunda fuerza por detrás del PP, que ha ganado las elecciones generales de este domingo 29 de noviembre, pierde cinco escaños y casi tres puntos respecto a los comicios de 2023, pero no podrá gobernar por la fuerte caída de su socio de coalición, que bajo las siglas de Frente Amplio se ha quedado en solo 10 diputados.

PP y Vox suman una amplia mayoría y por tanto quedan frustradas las opciones de una remontada que los socialistas venían alentando durante toda la campaña electoral.

Aunque mejoran resultados todas las formaciones de izquierda nacionalista e independentista ERC, Bildu, BNG y Adelante Andalucía irrumpe con 4 diputados, la caída de más de 20 diputados del actual Frente Amplio hacen imposible la reelección de Pedro Sánchez.

La suma de las fuerzas que invistieron al líder socialista en 2023 se quedan en 159 diputados, lejos de la mayoría absoluta y de los 187 parlamentarios que suman las fuerzas de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal.

Con el 99% del voto escrutado, los socialistas consiguen 8.096.531 de votos, el 28,87% del voto válido. Son 274.813 votos más que los 7.821.718 que lograron hace tres años. Sin embargo los socialistas caen 2,81 puntos debido al fuerte incremento de la participación que ha aumentado hasta el 79,54%.

Este dato de participación es el segundo más alto de toda la historia democrática, solo superado por el 80% alcanzado en 1982, en la primera mayoría absoluta del PSOE de Felipe González.

PRIMERA FUERZA EN CATALUÑA, EUSKADI Y CANARIAS

Respecto a 2023, los socialistas pierden tres escaños en la provincia de Barcelona, donde se quedan en 10, y uno en Sevilla, Cádiz, Lérida, Baleares, Tenerife y Albacete y Alicante. Por el contrario suman uno en Asturias, Vizcaya, Álava y Melilla.

Hace tres años los de Sánchez consiguieron ser la fuerza más votada en País Vasco, Cataluña, Extremadura, Navarra y Canarias, solo en tres de ellas: Cataluña, Euskadi y Canarias.