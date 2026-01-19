Puente agradece a Moreno su colaboración y dice tener "cero reproches": "No puedo decir otra cosa que chapó"

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el ministro de Transportes, Óscar Puente y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante una atención a medios, a 19 de enero de 2026 en Adamuz, Córdoba. - Joaquin Corchero - Europa Press

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha agradecido al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, la colaboración institucional en el accidente ferroviario de Adamuz y dice tener "cero reproches" al respecto. "No puedo decir otra cosa que chapó", ha declarado.

"Cero reproches que hacer, todo lo contrario, han actuado correctísimamente y no puedo, ni en la forma ni en el fondo, hacer más que alabanzas al señor Moreno Bonilla", ha señalado este lunes durante una entrevista en 'Más Vale Tarde' de 'LaSexta', recogida por Europa Press.

Así se ha expresado el ministro al ser preguntado por cómo valora la cooperación entre ambas administraciones en el accidente ferroviario producido este domingo por el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad, que deja ya 40 fallecidos y 122 personas atendidas.

Puente ha mostrado su "plena satisfacción" y ha asegurado que no puede decir otra cosa más que "chapó". "Aquí, evidentemente, el señor Moreno Bonilla, nada tiene que ver con el transporte ferroviario y, por tanto, nada se le puede exigir", ha defendido.

"Ayer hablé con él la primera hora de la noche en cuanto tuve conocimiento de esto y está en contacto con él. Hoy le he visto a primera hora según he llegado al lugar de los hechos y no puedo decir otra cosa que chapó, todo bien", ha celebrado.