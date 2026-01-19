Moreno decreta tres días de luto oficial tras el accidente de Adamuz como "testimonio de dolor"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, este lunes en Adamuz (Córdoba). - Joaquin Corchero - Europa Press

SEVILLA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha declarado este lunes tres días luto oficial en la comunidad por medio de un decreto publicado en una edición extraordinaria del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). Las tres jornadas de luto serán entre las 00,00 horas del martes, día 20, y las 24,00 horas del jueves, día 22.

En el fundamento de esta iniciativa institucional se invoca como un acto de "testimonio del dolor del pueblo andaluz por los fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz", y para que sea expresión "de apoyo y solidaridad con sus familias".

Esta declaración de luto oficial entraña que durante estos tres días "las banderas oficiales ondearán a media asta en todos los centros y edificios públicos dependientes de la Junta de Andalucía".

Plantea el Gobierno andaluz a las instituciones y entidades públicas y privadas que "así lo consideren" que "secunden esta medida".

De igual forma el Gobierno andaluz ha acordado suspender la reunión del Consejo de Gobierno, cuya celebración se preveía para este martes, por cuanto la previsión inicial, hasta el accidente ferroviario, era hacerlo esta jornada en vez de la habitual celebración el miércoles.

Se adelantaba la convocatoria del Consejo de Gobierno porque el miércoles iba a ser el día en que se iba a inaugurar el pabellón de Andalucía en la Feria Internacional del Turismo (Fitur) que se celebra en Madrid y de la que también se ausentarán tanto el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, como el consejero de Turismo, Arturo Bernal, por este mismo motivo, según han señalado a Europa Press fuentes de la Administración autonómica.

La representación de la Junta en Fitur recaerá en la secretaria general para el Turismo, Yolanda de Aguilar, que encabezará el equipo autonómico que mantendrá reuniones de trabajo con el sector.