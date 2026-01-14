Puente apela a la "lealtad" y la "solidaridad" en el Gobierno de coalición pese a las "diferencias" entre socios

Archivo - El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante una sesión plenaria - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha reconocido que en ocasiones "uno no está del todo de acuerdo" con lo que hace una "parte del Gobierno", pero ha reivindicado el papel de las coaliciones y ha señalado la "lealtad" como elemento "clave" para su funcionamiento. "Creo que una coalición bien entendida es una suma", ha asegurado.

En un coloquio del Club Siglo XXI, Puente ha sido preguntado por el estado de las relaciones entre el PSOE y Sumar, que en los últimos días han mostrado sus discrepancias por el real decreto ley sobre la vivienda, que incluye una deducción fiscal del cien por cien a los caseros que no suban la renta a los inquilinos.

"Hay ocasiones en las que uno no está todo de acuerdo con lo que una parte del Gobierno hace", ha respondido Puente, quien, sin embargo, cree "que lo mejor para la fortaleza de la coalición" no es remarcar "esas diferencias".

De este modo, el ministro socialista ha defendido que una coalición "bien entendida" necesita de "lealtad" y "solidaridad". Dos elementos "clave" para que los objetivos conjuntos se puedan cumplir, como los de la descarbonización de la Agenda 2030 o el impulso del transporte público.

"Si un gobierno de coalición PP-Vox se abre paso a nivel nacional, como está sucediendo en las ciudades de España, veremos políticas completamente contrarias a lo que nosotros estamos haciendo", ha advertido. "Creo que preservarlo es una tarea de todos los que lo formamos", ha añadido.

CASO JULIO IGLESIAS

Por otro lado, preguntado por las denuncias por agresión sexual contra el cantante Julio Iglesias y las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Puente ha tildado la postura de la dirigente 'popular' de "incoherente". "No hay por donde agarrarlo", ha sostenido.

En su opinión, la presunción de inocencia que "se invoca" por parte del PP en el caso de Julio Iglesias no existió con otros casos, como los que se denunciaron en el seno del PSOE, como al exasesor de Moncloa Paco Salazar, y con los que llegaron a "hacer chanza".

"Yo no pretendo ser juez o doctor, no voy a sentenciar a nadie. Sentenciar implica condenar o absolver, por tanto, no condeno, porque todavía no tengo todos los elementos de juicio encima", ha agregado.

Para el ministro, no obstante, todas las organizaciones e instituciones están expuestas a que sucedan "este tipo de situaciones". En ese sentido, ha señalado que "muchos hombres no somos conscientes de que los tiempos han cambiado para bien", porque antes eran "comportamientos que se ocultaban", mientras que ahora las mujeres se atreven a "desvelar sus sufrimientos". "Se terminó la impunidad", ha afirmado.