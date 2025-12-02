Puente se compromete ante ERC a que el Corredor Mediterráneo sea "una realidad en un periodo no superior a dos años"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante una sesión de control al Gobierno, en el Senado, a 18 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, se ha comprometido este martes ante ERC a que el Corredor Mediterráneo sea "una realidad en un periodo no superior a dos años", incidiendo en que las previsiones del Gobierno incluyen, de esta forma, que la línea de alta velocidad entre Valencia y Barcelona esté lista en el año 2027.

Así lo ha manifestado en respuesta a una pregunta del senador de ERC Joan Josep Queralt en el Pleno del Senado, en la que ha remarcado la idea de que el Corredor "va a ser una realidad inmediata" que unirá la provincia de Almería con la frontera de Francia.

El ministro también ha defendido el plan de aumentar la velocidad a 350 km/h en el trayecto de Alta Velocidad entre Madrid y Barcelona, con el objetivo de acortar el trayecto, una iniciativa que incluye, además, la construcción de una nueva estación en la zona de La Sagrera (Lleida).

A este respecto, ha negado que la mejora de este tramo con el impulso de la red de Rodalies de Cataluña sea "incompatible", después de que el senador Queralt criticara esta medida. "Cuando acabe 2025, el Gobierno de España habrá invertido 3.500 millones de euros en Rodalies de Cataluña", ha asegurado, enumerando otras medidas como la compra de 110 trenes para la red catalana "que se pondrán en servicio el año que viene" y "mejorarán" el servicio que se presta.

En ese sentido, el titular de Transportes ha argumentado que la mejora de otras líneas de AVE benefician al conjunto del territorio, poniendo como ejemplo que en el momento en el que se complete la línea de alta velocidad entre Sevilla y Huelva, los viajeros que cubran el viaje entre Barcelona y Huelva podrán hacerlo "en menos de cuatro horas".

EL TERCER CARRIL DE LA AP-7 EN TERRES DE L'EBRE

Previamente, el ministro ha informado de que el proyecto para la construcción del tercer carril de la autopista AP-7 en les Terres de l'Ebre se encuentra en la fase de trámite ambiental. "Cuando obtengamos la declaración ambiental favorable, licitaremos y empezaremos la obra. No sé cuánto va a durar, espero que sea lo más corta posible", ha señalado.

Lo ha dicho en respuesta a una pregunta de la senadora de Junts Teresa Pallarés, que le preguntaba por los plazos de esta iniciativa y su estado actual, dos años después del anuncio por parte del Ejecutivo.

Tras admitir que se trata de una obra de "tremenda complejidad", el ministro ha trasladado a Pallarés su "compromiso" y su "palabra" de que su departamento trabajará para intentar acelerar los trámites para que el nuevo carril sea una realidad "lo más rápido posible".