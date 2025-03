Puente niega un "pacto de silencio" con Ábalos y el PP le reclama una auditoría externa sobre parejas del exministro

El ministro dice que lo declarado ante el juez por una de ellas "no se corresponde" con la documentación que él tiene

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El titular de Transportes, Óscar Puente, ha rechazado tener un "pacto de silencio" con José Luis Ábalos, mientras que desde el PP le han exigido una auditoría externa acerca de la contratación de mujeres vinculadas al exministro en empresas públicas.

"Ningún pacto de silencio. Ya le digo yo que una cosa que no van a ver en el móvil del señor Ábalos es ningún mensaje mío diciéndole 'José Luis, sé fuerte'", ha espetado este martes a la bancada 'popular' y en referencia al 'caso Bárcenas', durante el Pleno del Senado y en una interpelación del PP sobre la política de contratación de las empresas dependientes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Tras recordar que él era alcalde de Valladolid cuando operaba la presunta trama de corrupción y se produjeron las contrataciones, Puente ha defendido que no se esconde y ha reivindicado la auditoría interna que puso en marcha en el Ministerio cuando se conoció el 'caso Koldo'.

Ha resaltado que remitió las conclusiones de esa auditoría a los tribunales que investigan la causa y todo lo que ha podido indagar sobre la contratación, en la empresa pública Ineco, de una de esas mujeres, que declaró ante el juez que "no había ido a trabajar".

"Lo primero que hice fue pedirle a Ineco que me verificara si esa circunstancia se correspondía con la documentación de la que tiene a disposición esa mercantil. Me tengo que basar en la documentación obrante en los expedientes y, desde luego, no se corresponde con la declaración de esta señora. Yo ni la creo ni la dejo de creer. Lo que sí le digo es que los documentos obrantes en el expediente no se corresponden con la declaración que ha hecho esta señora", ha dicho.

Además, Puente ha explicado que también ha pedido información sobre contratos relacionados con otra empresa pública, Emfesa, y "todos cumplieron con los requisitos de igualdad, mérito y capacidad que la normativa y las propias resoluciones de función pública exigen en los procesos de selección de personal".

Ha admitido que "existen relaciones de parentesco de trabajadores con el personal directivo", pero que entre sus facultades "no está ni cambiar el pasado", del que es "ajeno", "ni despedir a trabajadores en razón a su apellido, siempre que cumplan con sus funciones, como parece ser el caso".

Dicho eso, ha querido hacer hincapié en que el director general de Emfesa está en su cargo desde 2011 y se mantuvo mientras gobernaba el PP, pese a "su gran pecado de haberse declarado ser amigo personal del señor Koldo García".

"No soy un fiscalizador justiciero. Si eso es lo que creen ustedes que es mi papel, ya les digo que no", ha señalado, para insistir en que cada vez que ha tenido conocimiento de un hecho que podía ser ilícito, ha ordenado a los funcionarios que abrieran una investigación y que pusieran las pruebas a disposición de la justicia. "Así he actuado, así actúo y así seguiré actuando", ha apostillado.

EL PP: SABÍAMOS QUE NO IBA A SER EL "ROBIN HOOD" CONTRA LA CORRUPCIÓN

El senador del Partido Popular, Fernando Martínez-Maíllo, ha instado al ministro Puente a publicar los informes "que dice tener", así como llevar a cabo una "auditoria externa" sobre "los viajes o sobre las contrataciones de concubinas del anterior ministro".

Martínez-Maíllo ha considerado la posibilidad de que el titular de Transportes y Movilidad Sostenible haya llegado "a un pacto de silencio con el señor Ábalos" o que le hayan llamado de Moncloa "para decirle que ya está bien con el tema de las mascarillas" y que "no se produzcan más auditorias".

Además, ha recordado las declaraciones que Puente dio en la comisión de investigación del Senado, cuando dijo que no había habido irregularidades en los procesos de contratación, y a raíz de esto le ha preguntado si "es habitual contratar a concubinas, a señoritas, a amantes de los ministros en los gobiernos del PSOE".

"Yo le reconozco que cuando usted tomó posesión e hizo la famosa auditoría sobre las mascarillas, creo que hay mucha gente que pensó que iba a ser usted una especie de Robin Hood de la lucha contra la corrupción. Yo no le creí, porque le conocemos bien", ha señalado.

Finalmente, Martínez-Maíllo ha acusado al ministro de "tapar" y estar convirtiéndose en "cómplice de una corrupción" que ha definido como la "más casposa, obscena, cutre y miserable de la historia democrática".

PIDE AL PP QUE AUDITE A MAZÓN

Previamente, en la sesión de control al Gobierno, el PP ha preguntado a Puente si considera que el nivel de gestión de su ministerio "coincide con el nivel de fiabilidad de sus auditorías", para criticar la que encargó sobre el 'caso Koldo'.

"No haga más auditorías, tiene la misma credibilidad que el CIS. Déjelo, que lo haga la UCO y usted se evita hacer el ridículo", le ha recomendado el senador del PP Juan José Sanz.

Puente ha replicado que la auditoría que más le gustaría ver "está por hacer" y es "la de dónde estaba el presidente del Ventorro mientras 227 valencianos y valencianas se ahogaban", en referencia al presidente valenciano, Carlos Mazón, el día de la dana.

"¿Han hecho ustedes ya la auditoría? Pues no entiendo a qué están esperando, porque no tiene que ser muy difícil hacerla", ha continuado, para afear al PP que le reprochen lo que ocurrió hace cinco años en Transportes, cuando él era alcalde de Valladolid.

Puente ha señalado que el PP no tiene "ninguna autoridad moral para exigir nada mientras sigan haciendo una dejación tan grave como es esta" y les ha reclamado que también auditen contratos de la Xunta de Galicia con familiares de Alberto Núñez Feijóo, el fraccionamiento de contratos en la salud pública andaluza y la causa de los miles de muertos en las residencias madrileñas durante la pandemia.