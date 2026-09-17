Puente pide que el CGPJ no elija a los jueces del TS sino que se haga por currículum para asegurar la "independencia"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 16 de septiembre de 2026, en Madrid (España). La crisis migratoria que vive Ceuta desde el pasado mes de julio v - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha propuesto que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no elija a los magistrados del Tribunal Supremo porque es "un organismo que al final depende del poder político", sino que esta elección se haga por méritos en el currículum para así "asegurar la independencia".

En una entrevista en 'TVE', recogida por Europa Press, Puente ha defendido que "a las altas instancias judiciales debería llegarse exclusivamente por méritos profesionales" y ha abogado para que los magistrados del TS no sean seleccionados por el CGPJ que eligen los políticos, aunque "esto no significa que dejemos en manos de los jueces la elección de los órganos de gobierno de los jueces".

REDUCE LAS FUNCIONES DEL GCPJ A CUESTIONES DISCIPLINARIAS

"Eso sigue teniendo que emanar del Parlamento, pero quizá las funciones del CGPJ deberían ser más de carácter disciplinario", ha recalcado, para después insistir en que al Supremo deben llegar los jueces por su currículum o escalafón "como llegan a la Audiencia Provincial de Cádiz o al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León".

"Es decir, que lleguen de otra manera. Y así, al menos, nos aseguremos, no sé si la imparcialidad, porque eso tendrá otros parámetros, pero la independencia casi seguro", ha añadido Puente, que ha afirmado que una reforma de la Justicia debería ser "un pilar y tema central" de la próxima campaña electoral.

RESPONDE A PERELLÓ

El ministro ha vuelto a responder a la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, quien lamentó las "descalificaciones" de "quienes ejercen responsabilidades institucionales". En concreto, le ha pedido que entre en "casos concretos" y dé su opinión sobre si le parece "correcto y lógico" que el ponente de la 'ley de nietos' en el Supremo se reuniera en 2023 con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para mostrarle su deseo de que quiere que llegue al Gobierno para derogar leyes progresistas o siembre dudas del sistema electoral español.

"Me gustaría que la presidenta del CGPJ explicara su visión, porque lo otro son declaraciones genéricas que quedan muy bien, pero que desde mi punto de vista están siendo arrumbadas por la realidad", ha dicho el ministro, que también se ha referido al pasado en el PP de la jueza de la Audiencia María Tardón que investiga la entrada masiva de migrantes en Ceuta.

"OÍR, VER Y CALLAR": ES LO QUE QUIERE PERELLÓ DE LOS POLÍTICOS

"Si uno no se puede permitir el lujo de dudar de la imparcialidad de esas decisiones, en ese asunto concreto, pues nada, será que tenemos que oír, ver y callar. Eso es lo que parece que quiere la presidenta del CGPJ", ha afirmado.

Para el ministro es "legítimo plantear que hay motivaciones políticas" detrás de determinadas decisiones judiciales o que "hay tiempos en la justicia" que son diferentes según la causa, porque hay una "velocidad de vértigo" para algunas investigaciones respecto a otras, como el 'caso Kitchen' con los audios de la exministra María Dolores de Cospedal, que "ahora, no sé cuántos años después, parece que tienen interés para la justicia".

"¿Cómo no vamos a pensar que hay un sesgo en determinadas decisiones, y que hay una orientación política? Se nos pide una ingenuidad que, por lo menos algunos, creo que no tenemos", ha zanjado.