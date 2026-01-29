Puente, al PP: "Me piden la dimisión porque les molesta que haga muy bien mi trabajo"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, comparece para dar cuenta del caos ferroviario. - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha replicado a las continuas peticiones de dimisión por parte del PP en el Senado asegurando que les molesta que haga su trabajo "muy bien".

Ha ocurrido durante la comparecencia de Óscar Puente en el Senado para hablar sobre el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) y Gélida (Barcelona), cuando el ministro ha descartado dimitir.

"¿Sabe por qué me piden ustedes tanto la dimisión? Por lo contrario de lo que ustedes sostienen, es porque yo realmente les molesto y les molesto no porque no haga bien mi trabajo sino justo por lo contrario, porque lo hago muy bien", ha espetado Puente al PP.

Durante el debate, Puente también ha replicado a las quejas de ERC por no haber ido a Cataluña en medio de la situación de Rodalies, apostillando que en esta última semana ha dormido "tres horas".

"Les pido que se pongan en mi lugar. Desde el domingo no sé si he dormido tres horas al día. Yo sé que ustedes duermen a pierna suelta en cualquier circunstancia, no es mi caso", ha sostenido.

Una vez acabado el debate, el PP ha acusado a Puente de no haber perdido "perdón" a las víctimas: "Ni una sola palabra de perdón para las víctimas, ni una sola palabra de arrepentimiento sobre su gestión. Así se resume la insensibilidad y la soberbia mostrada por el ministro durante su comparecencia", denuncia el PP.