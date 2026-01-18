Puente sigue desde el Centro de Gestión de Red H24 de Adif el descarrilamiento en Adamuz (Córdoba)

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, en el Real Casino Gran Círculo, a 15 de enero de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes, Óscar Puente, se encuentra en el Centro de Gestión de Red H24 de Adif siguiendo el accidente ferroviario producido este domingo en Adamuz (Córdoba) por el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad.

"Me encuentro en el H24 de Adif desde hace media hora siguiendo la información del grave accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba)", ha trasladado a través de un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press.

"Iré informando por aquí de las novedades que estén confirmadas", ha precisado el ministro.