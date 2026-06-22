Puente ve "aleccionadora" la condena a Ábalos y critica el "perdón" del Supremo a Aldama

1098330.1.260.149.20260622141545 Archivo - El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, interviene durante una sesión plenaria del Senado, a 12 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha criticado la "aleccionadora" condena del Tribunal Supremo al exministro José Luis Ábalos y también el "perdón" que otorga al conseguidor Víctor de Aldama, al que exime de entrar en prisión por colaborar con la Justicia.

Al ser interrogado sobre si ve desproporcionada la sentencia, Puente ha dicho que "lo que a cualquiera que tenga ojos en la cara", a la salida de un acto en el Teatro Real que clausuraba el presidente Pedro Sánchez.

El Alto Tribunal ha sentenciado a Ábalos a 24 años de prisión, a su exasesor en el Ministerio Koldo García a 19 y a Aldama a 4 años y medio por irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia de coronavirus, al considerar que los tres formaron una organización criminal con reparto de tareas que cometió "graves" delitos de corrupción.

Sin embargo, los magistrados suspenden la entrada en prisión de Aldama por su "aportación al descubrimiento de los delitos", aunque lo condicionan a que no vuelva a delinquir, haga un año de trabajos comunitarios y presente un informe semestral de actividades.

Sobre esta circunstancia se pronunció también el ministro Puente, en un mensaje en su cuenta de 'X', recogido por Europa Press. En tono irónico critica el "perdón" a Aldama y considera que la sentencia es "aleccionadora".

"¿Lo veis, niños? Si cometéis delitos pero luego os portáis bien y 'colaboráis', el perdón se abrirá paso y con que nos presentéis un informito de nada ni entráis en prisión. Es una sentencia tremendamente aleccionadora", señaló.

En otro mensaje en la misma línea añadió: "Y si en el informe incluís la asistencia a Manifestaciones sanadoras, como contra la corrupción o en defensa de la Nación, eso ayudará mucho".

En la misma línea, fuentes del Gobierno cargan contra la "desproporción sangrante" que a su juicio existe entre las penas a Ábalos y Koldo García y la de Aldama. Además critican que en la propia sentencia se acuerde la suspensión de la pena al empresario. En ese sentido ven claro que es "un mensaje al resto".