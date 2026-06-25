Puente ve de "extrema gravedad" la filtración de la agenda de Zapatero y habla de "causa general"

El ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes, Óscar Puente, considera de "extrema gravedad" que se haya filtrado la agenda personal del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y sostiene que hay "una causa general" contra él.

Así lo ha señalado, en los pasillos del Congreso, preguntado por el contenido de esa agenda de Zapatero, incorporada a un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. La citada agenda refleja una relación frecuente con el núcleo del Gobierno y con destacados dirigentes del PSOE, así como reuniones con empresarios españoles y latinoamericanos durante 2024 y 2025, coincidiendo con sus gestiones y viajes relacionados con Bolivia.

Puente sostiene que es "escandaloso" la filtración a los medios de comunicación de la agenda de Zapatero en tanto que recoge "muchos aspectos" de la vida privada del expresidente, pero sobre todo teniendo en cuenta la reciente condena y expulsión del ya exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz "por la filtración, bien por su parte o por alguien de su entorno, de extremos que eran de absoluto interés público".

El titular de Transportes ha cuestionado el interés informativo que puede tener que se hayan publicado "cosas" como que Zapatero "se hace las cejas", los nombres de las personas con las que ha cenado en privado, entre ellas con el propio Puente y su mujer, las claves de alguno de sus correos electrónicos, sus cuentas bancarias o su dirección. "No sé yo qué interés puede tener para el público en general. Nos parece de una extrema gravedad", ha abundado.

"ES INACEPTABLE"

Así que, tras las acciones legales anunciadas por Zapatero por esta filtración, Puente ha dicho que ahora se comprobará "hasta qué punto la justicia opera con igualdad ante hechos similares, o más graves en este caso, en función de las personas que las han sufrido porque desde luego nos parece absolutamente inaceptable lo que ha sucedido".

Respecto a las nuevas revelaciones sobre los posibles cobros recibidos por Zapatero por intermediar con empresas peruanas en Bolivia, Puente ha admitido estar "muy sorprendido" de ver cómo en la Audiencia Nacional esto ya se está convirtiendo "en una causa general" contra el expresidente al investigar una intermediación de con un Estado --en este caso Bolivia-- "que no afecta absolutamente nada a España" en tanto que Zapatero ya no es una autoridad pública.

"Como jurista, me sorprende que las bases de un procedimiento, que en este caso es una grabación que se ha remitido por las autoridades norteamericanas, se hayan utilizado, entre otras cosas, para decretar entradas y registros en el domicilio de un señor, sin asegurarse previamente de que esa prueba es plenamente utilizable en nuestro país", ha explicado Puente, quien ha concluido mostrando su confianza en el expresidente.

ANA REDONDO

Asimismo, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha trasladado este jueves su respaldo a Zapatero tras las últimas revelaciones del informe de la UDEF. "Por supuesto confianza y presunción de inocencia", ha indicado la ministra al ser interrogada sobre si sigue confiando en el expresidente tras los indicios de influencias ante el Gobierno de Bolivia.

"Hasta que no se demuestre la culpabilidad de una persona, es inocente", ha recalcado la ministra en los pasillos del Congreso de los Diputados, al día siguiente de la comparecencia del presidente Pedro Sánchez sobre los distintos casos de presunta corrupción en el entorno del PSOE y el Gobierno, incluido el de Zapatero.