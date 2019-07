Puig critica que la agenda de la Generalitat está "en la endogamia"

Actualizado 02/07/2019 17:39:36 CET

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha censurado que la Generalitat de Catalunya, que preside Quim Torra, "está en la endogamia" y que de esa forma "es difícil comunicarse para hacer cosas que vayan más allá", pero ha reclamado aún así que se busque el diálogo dentro de la ley y que se normalicen las relaciones.

En un desayuno informativo de Europa Press, Puig ha recordado que no se ha visto con Torra, a quien su gobierno invitó a un encuentro en Barcelona hace unos meses con empresarios sin que el presidente catalán acudiera. "Así están las cosas", ha resumido. "La agenda de la Generalitat está en la endogamia", ha añadido.

Dicho esto, el dirigente valenciano ha reivindicado el derecho a defender cualquier proyecto político pero dentro del Estado de Derecho y ha pedido diálogo porque "dialogar no es traicionar, pactar no es traicionar, acordar no es traicionar". "Hay que empezar a hablar, es fundamental", ha reiterado, para subrayar que "una parte" del problema catalán es político.

"No se puede separar el diálogo del Estado de Derecho, evidentemente, pero hay que trabajar para superar esta confrontación. La ruptura emocional si no va a ser irreversible", ha advertido.

Ximo Puig ha asegurado que también desde una perspectiva valenciana ve necesario que se normalicen las relaciones por el peso económico de Cataluña. "Si somos incapaces de encontrar vías de solución para la quinta parte de la sociedad española, buena parte del temporal llegará a nuestras costas y la ola mojará incluso a los que no tienen costa", ha dicho.

El presidente de la Generalitat no ha querido pronunciarse sobre un posible indulto a los acusados por el proceso independentista si el Tribunal Supremo los declara culpables y ellos solicitan esta medida de gracia al Gobierno. "La especulación permanente no ayuda", ha zanjado.