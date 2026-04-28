Pujol Ferrusola niega haber recibido dinero en Andorra de constructoras ni haber tenido "relaciones" con la Generalitat

Archivo - Jordi Pujol Ferrusola a su llegada a la Audiencia Nacional para declarar, a 29 de enero de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del expresidente catalán Jordi Pujol i Soley, ha negado este martes al tribunal de la Audiencia Nacional (AN) haber recibido dinero en Andorra de las constructoras Isolux Corsán y Copisa ni haber mantenido "ninguna relación" con la Generalitat de Cataluña.

"Nunca he recibido en Andorra nada de ellos, ni ellos han recibido por mi parte desde Andorra nada de mí. No he tenido ninguna relación con la Generalitat", ha declarado a preguntas del fiscal en el juicio por el presunto enriquecimiento ilícito de la familia Pujol, en el que está acusado.

Pujol Ferrusola ha asegurado que tampoco ha realizado compensaciones financieras y que no ha existido "ningún trasvase" de dinero desde España a Andorra ni de Andorra a España, ni de sus sociedades así como de las sociedades con las que ha hecho negocios.

El primogénito de los Pujol ha explicado que hasta el año 2000 llevó a cabo un reparto de "láminas" o títulos financieros que fueron vendidos. "Yo reparto el dinero entre la familia, entre los que les toca la 'deixa' (herencia) de mi abuelo. En algunos casos son cifras no iguales, en otros, son cifras iguales. En algunos casos, alguno me decía a mí, 'déjamelo en efectivo, que ya me lo ingresaré yo'", ha subrayado.

EL DINERO VENÍA DE LA VENTA DE TÍTULOS FINANCIEROS

Asimismo, ha reconocido que efectuó "alguna operación financiera" con su hermano Josep. "En algún momento nos compensábamos los montantes, pero básicamente es la devolución de la 'deixa' una vez vendida la lámina financiera del título", ha agregado.

Pujol Ferrusola ha insistido en que el dinero que se investiga en el juicio viene, en su caso, de la venta de láminas financieras, y que la cuantía que recibía venía a veces en pesetas, "la mayoría en dólares" y también en marcos alemanes o libras esterlinas.

La Fiscalía Anticorrupción reclama para los siete hijos del 'expresident' penas de entre 8 y 29 años de prisión, según su escrito de acusación , al que tuvo acceso Europa Press.

Anticorrupción pide la pena más alta, 29 años, para el hijo mayor de la familia, Jordi Pujol Ferrusola, y una multa de más de 6,5 millones. Para su exmujer Mercè Gironès, quien la fiscal señala que compartió el patrimonio con el que fue su marido, pide 17 años de cárcel y más de 600.000 euros de multa.

Al margen de las multas, el Ministerio Público reclama también que la familia Pujol devuelva el dinero del que presuntamente dispuso, más de 45 millones de euros.