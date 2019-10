Rajoy pide a PP y PSOE pactar los "grandes temas de Estado" como hicieron desde 1992 con el modelo territorial

Actualizado 10/10/2019 21:06:58 CET

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy (i), y el exministro de Interior y miembro del PP, Jorge Fernández Díaz (d), durante la presentación del libro de Fernández Díaz "Cada día tiene su afán" en la Librería Neblí, Calle Serrano 80, en Madrid, a 10 de - Jesús Hellín - Europa Press

La presentación del libro del exministro Fernández Díaz reúne al expresidente, Cospedal, Ana Pastor, Montserrat y Báñez

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha recordado este jueves las reuniones secretas que representantes del PP mantuvieron con dirigentes socialistas en 1992 para acordar los pactos autonómicos y el modelo territorial, y ha defendido que los actuales dirigentes políticos de esos dos partidos sigan esa misma senda en los "grandes temas de Estado". "Conviene que los dos grandes partidos seamos capaces de a hacerlo", ha aconsejado.

Así se ha pronunciado durante la presentación del libro del exministro Jorge Fernández Díaz 'Cada día tiene su afán' (Península) en la librería Troa-Neblí, un acto al que han acudido el actual secretario general del PP, Teodoro García Egea; la exministra de Defensa María Dolores de Cospedal; y la expresidenta del Congreso y actual 'número dos' de Pablo Casado en la lista de Madrid, Ana Pastor.

También han asistido a este acto --en la librería Nebli de Madrid-- la exministra de Empleo Fátima Báñez; la exministra de Sanidad y actual portavoz del PP en Bruselas, Dolors Montserrat; la exsecretaria de Estado de Comunicación, Carmen Martínez-Castro; y el exportavoz de Exteriores del Grupo Popular, José Ramón García-Hernández, entre otros.

Rajoy ha señalado que durante el Gobierno de Felipe González estuvieron "prácticamente un año reunidos" cada lunes en el Ministerio de Administraciones Públicas representantes de los dos grandes partidos. Por parte del PP, Jorge Fernández Díaz, Alberto Ruiz Gallardón y Rajoy mientras que la delegación socialista la componían José María Benegas, Abel Caballero, Paco Peña y José Manuel Echegaray.

El exjefe del Ejecutivo ha relatado que eran reuniones "alejadas de las presiones del día" y que compatibilizan en público con los "estacazos que recibía el Gobierno de España en el Parlamento". Sin embargo, ha subrayado que llegaron a un acuerdo sobre "un tema importante" y desde entonces vio claro que en los asuntos de Estado, como aprobar el Estado Autonómico, los modelos de financiación o aplicar el artículo 155 de la Constitución, "conviene que los dos grandes partidos que durante 40 años gobernaron en España se pongan de acuerdo".

Siguiendo con ese mismo espíritu de pacto, ha recordado que con los 156 escaños que logró el PP en 1996 "no se podía gobernar" y llegaron a acuerdos con CiU y PNV. "Las cosas salieron bien", ha manifestado, para subrayar que las negociaciones y los acuerdos del Pacto del Majestic que firmaron José María Aznar y Jordi Pujol en 1996 fuero "transparentes" y la Constitución "no fue lesionada en aquel momento".

LAS CESIONES DE LOS POLÍTICOS DE LA TRANSICIÓN

Además, ha destacado que en la Transición había políticos que "veían las cosas de manera diferente", que habían estado en el régimen de Franco y otras que venían del exilio. "Eran personas que discrepaban en muchas cosas, incluso en lo fundamental, pero les unía algo que todos debemos tener en cuenta en la vida política, que era su preparación y su capacidad de ceder en sus posiciones cuando el interés general así lo demandaba", ha señalado.

Rajoy también ha hecho referencia al capítulo dedicado a la "larga agonía de la UCD" y cómo después "a casi nadie le fue mal". "Solo a los que no se unieron", ha bromeado, para recordar poco después el congreso de Valencia de 2008, tras su segunda derrota frente al socialista José Luis Rodríguez Zapatero y cuando Esperanza Aguirre amagó con disputarle el liderazgo. "No salió mal y eso que fui elegido presidente del PP", ha resaltado.

En su intervención ha aludido además a la crisis económica, con cinco años de crecimiento negativo, y ha dicho que espera que no vuelva a "repetirse nunca más". "Hemos tenido la suerte de que hay mucha gente que ha olvidado aunque lo que no conviene olvidar es las causas de la misma para no volver a repetirla y que no se haga realidad que el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra", ha enfatizado.

LOS "INJUSTOS ATAQUES" DE FERNÁNDEZ DÍAZ

Rajoy, que ha dicho que conoce a Fernández Díaz desde hace más de treinta años y han trabajado juntos en varios ministerios, ha mencionado también los "injustos ataques" que sufrió como ministro del Interior y ha señalado que "sin duda alguna tiene motivos para estar orgulloso y satisfecho" de su trayectoria política.

El expresidente ha aconsejado leer este libro de "historia reciente" que resumen los 40 años de vida política de Fernández Díaz, un tarea de una "complejidad enorme" que requiere "haber estado allí, donde pasaban las cosas, haber vivido mucho, tener información y saber priorizar". Además, ha destacado que es un libro "valiente" que recoge "algunas confesiones muy personales".

FERNÁNDEZ DÍAZ PIDE ESCUCHAR LA "EXPERIENCIA" DE RAJOY

Fernández Díaz, que ha elogiado a Rajoy y ha agradecido la presentación de su libro, ha desvelado que le encargaron que en el congreso de 1989 de la refundación del PP le encargaron la tarea de "hacer de mediador entre Fraga y Hernández Mancha".

Además, el exministro ha dicho que espera que se sigan escuchando los consejos de Rajoy, ya que, a su entender, el país atraviesa una situación que requiere que personas de su "temple, experiencia y saber" pueden "aportar mucho y son muy necesarias". "Creo que hombres de Estado como tú en momentos como estos son necesarios para España", ha concluido.