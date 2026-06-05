Recibimiento, encuentro, misas y despedida: Así acompañará la Familia Real a León XIV en su visita

Archivo - Los Reyes Felipe VI y Letizia saludan al Papa León XIV tras la misa de inicio de su pontificado, el 18 de mayo de 2025. - CASA REAL - Archivo

MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Familia Real, y en particular Felipe VI, ha querido estar presente en la visita que inicia León XIV este sábado, la primera de un Papa en 15 años, y, además de un encuentro con el Pontífice en el que los Reyes estarán acompañados por sus hijas, también asistirá a sendas misas en Madrid y Barcelona.

El Rey y la Reina acudirán este sábado al aeropuerto de Barajas para recibir al Papa, en un acto al que también está previsto que acuda el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

A continuación, y puesto que el desplazamiento de Robert Prevost a España tiene carácter de visita de Estado, el Pontífice será recibido oficialmente en el Palacio Real por los Reyes y sus hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía. Además, está previsto que los cuatro se reúnan con el Papa, quien ya ofreció una audiencia a Felipe VI y Letizia el pasado 20 de marzo que sirvió de preparativo para esta visita apostólica a España.

Tras ello tendrá lugar un acto institucional, al que se ha invitado a las autoridades del Estado, la sociedad civil y el cuerpo diplomático acreditado en España, durante el que tomarán la palabra tanto el Rey como el Pontífice.

Ya el domingo, los Reyes junto a sus hijas asistirán a la Santa Misa que tendrá lugar esa mañana en la céntrica Plaza de Cibeles, mientras que al día siguiente, el lunes por la tarde, será la Reina Sofía quien asista a la oración y el homenaje a la Virgen de la Almudena, que tendrá lugar en la Catedral de Santa María la Real de la Almudena.

Los Reyes también han querido estar presentes en uno de los grandes hitos del viaje de León XIV, la Santa Misa que oficiaría en la Basílica de la Sagrada Familia el miércoles por la tarde, para lo que se desplazarán a Barcelona, segunda etapa de la visita de Robert Prevost.

El Pontífice concluirá su viaje en Canarias, donde no está prevista la asistencia de ningún miembro de la Familia Real a los actos de la agenda de León XIV, que entre otros se verá con migrantes tanto en Gran Canaria como en Tenerife.

No obstante, y pese a que Zarzuela había informado inicialmente que sería Doña Sofía quien se desplazaría hasta Tenerife para despedir al Papa el 12 de junio, finalmente será Felipe VI quien lo haga, en clara señal de la importancia que da a esta visita.

RELACIÓN CON LA SANTA SEDE

La Familia Real ha mantenido una relación estrecha con la Santa Sede desde la restauración de la monarquía tras la muerte de Franco. En estas cinco décadas, todos los pontífices, con la excepción del Papa Francisco, efectuaron visitas a España. Juan Pablo II efectuó cinco visitas entre 1982 y 20023 mientras que Benedicto XVI viajó en tres ocasiones, la última en 2011 con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud.

Además, tanto Juan Carlos I y Sofía como Felipe VI y Letizia se han reunido de forma periódica con la máxima autoridad de la Iglesia Católica en estos años. Así, los padres del actual monarca fueron recibidos en audiencia por Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI en distintas ocasiones durante las casi cinco décadas de reinado de Juan Carlos I.

Por lo que se refiere al Rey, este ya tuvo ocasión de ser recibido por Juan Pablo II cuando aún era Príncipe de Asturias en 2000 y nuevamente, tras su matrimonio con Doña Letizia, en junio de 2004. Aún como Príncipes de Asturias, asistieron tanto a la misa de beatificación de Juan Pablo II como al inicio del pontificado del Papa Francisco, sin que Benedicto XVI les recibiera en audiencia durante su papado.

Ya como Reyes, Felipe VI y Letizia fueron recibidos por Francisco durante su viaje de presentación en junio de 2014 y el monarca volvió a concidir con el Papa argentino en mayo de 2016 para la entrega del "Premio Internacional Carlomagno de Aquisgrán".

No obstante, fueron ellos quienes asistieron a la misa exequial tras la muerte de Jorge Mario Bergoglio en abril de 2025 y quienes encabezaron la representación de España a la misa de inicio de pontificado de León XIV.