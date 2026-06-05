Sánchez y 15 ministros acompañarán a León XIV en su primer día en España, entre ellos Díaz y Bustinduy

El Papa Leon XIV saluda a los fieles al término de su audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, Ciudad del Vaticano, a 3 de junio de 2026. - Maurizio Brambatti / Zuma Press / Europa Press / C

MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y hasta 15 ministros acompañarán al Papa este sábado en el primer día de la visita oficial que se alargará hasta el próximo 12 de junio. Además de la mayoría de los ministros de la parte socialista del Ejecutivo, Yolanda Díaz y Pablo Bustinduy también asistirán a algunos de los primeros actos del Pontífice.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, serán los únicos que acudirán a la recepción de Robert Prevost en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas a las 10.30 horas, junto a Sánchez.

Será en la ceremonia de recibimiento oficial, a las 11.30 horas, cuando se sumen casi todos los ministros de la parte socialista del Gobierno. Solo se ausentarán el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo; el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente; y el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu.

También acudirá a este acto la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Por la tarde, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, acompañará al Papa en su visita al Centro CEDIA 24 horas para personas sin hogar de Cáritas, previsto para las 18.00 horas.

Ni el ministro de Cultura, Ernest Urtasun; ni la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego; ni la ministra de Sanidad, Mónica García, tienen actos programados este sábado junto al Pontífice.