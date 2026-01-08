Rego ve a Trump como la "mayor amenaza para la humanidad" y dice que busca "la destrucción del derecho internacional"

Archivo - La ministra Sira Rego atiende a los medios - ROBER SOLSONA - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha calificado este jueves al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como la "mayor amenaza contra la humanidad", y ha denunciado que sus recientes movimientos en el contexto internacional, incluyendo el ataque a Venezuela, responden a una voluntad de convertirse en un "dictador a nivel mundial".

Rego a comentado cómo con Trump "se hace posible la amenaza a otros países soberanos como Cuba, Colombia" y se "pone sobre la mesa un posible ataque militar a Groenlandia": "Todo parece posible en este nuevo orden que se está configurando, Trump quiere el mundo para él y para su corte de amigos millonarios".

En la presentación del libro 'Palestina. Crónica de un genocidio', de Enrique Olaya, celebrada en la Embajada de Palestina, Rego ha trasladado que el actual escenario en Latinoamérica no es un "accidente", sino un plan donde el derecho internacional se convierte en un "obstáculo prescindible". Además, la ministra ha descrito a Gaza como "el laboratorio que mide hasta dónde puede llegar la destrucción sin consecuencias reales para quienes la ejercen".

Asimismo, también ha dirigido sus críticas hacia la Unión Europea, acusándola de ejercer una función de "mediación" que permite la "violación" de derechos humanos bajo un lenguaje diplomático. "La responsabilidad de Europa se sitúa no tanto por lo que hace, sino por lo que permite", ha señalado, calificando la postura europea como una "indignación sin actuación".

Con todo, Rego ha reafirmado su compromiso con la soberanía de los pueblos frente a lo que denomina "intereses imperialistas". "Cuando la violencia organiza el mundo, no hay espacio para la neutralidad", ha concluido.