La Reina Letizia reclama en Bruselas inversión y acceso universal a la investigación contra el cáncer

La Reina Letizia recupera uno de sus vestidos más primaverales para presidir el homenaje a la Enfermería - EUROPA PRESS

BRUSELAS 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Reina Letizia ha reivindicado este miércoles en Bruselas la necesidad de garantizar una investigación "estable" contra el cáncer con inversión y colaboración público-privada, pero también "universalmente accesible", para que los avances científicos lleguen a todos los pacientes con independencia de su origen o situación, al tiempo que ha destacado los progresos logrados en prevención, diagnóstico y nuevos tratamientos.

"La investigación ya no es una promesa futura: la investigación ya salva vidas, cada vez más, y para que siga haciéndolo, debe ser estable, contar con inversión, con la colaboración público-privada, y --algo vital en lo que también hemos insistido en estos 10 años-- tiene que ser universalmente accesible. El cáncer avanza y sigue sin discriminar, le da igual de dónde somos o en qué situación vivimos. Es importante que el progreso científico y la equidad social vayan de la mano", ha defendido.

La Reina se ha pronunciado así durante su intervención con motivo del Día Mundial de la Investigación en Cáncer 2026, celebrado en la sede de la Organización Europea para la Investigación y el Tratamiento del Cáncer (EORTC), donde ha puesto en valor la evolución experimentada durante la última década y ha señalado que la lucha contra esta enfermedad se entiende ahora como una tarea "de todos".

En este sentido, ha destacado que existe una mayor conciencia sobre la importancia de la prevención y el diagnóstico temprano, mientras que la innovación ha permitido mejorar la calidad de vida de los enfermos e incorporarles como un actor más dentro de la propia investigación.

"Evaluar cuánto viven los pacientes es tan importante como evaluar cómo viven", ha señalado citando el trabajo desarrollado por la EORTC y la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) para incorporar la calidad de vida y la perspectiva de los afectados a la investigación oncológica.

La Reina también ha llamado a prestar una atención especial al cáncer infantil, tanto por tratarse de una patología de baja prevalencia como por su impacto "en vidas que apenas acaban de empezar", dentro de su defensa de que los progresos científicos vayan acompañados de equidad en el acceso.

MÁS TRATAMIENTOS Y MENOS NOCIVOS

Entre los avances registrados, Letizia ha mencionado el mayor conocimiento sobre la biología de esta enfermedad, la medicina de precisión, las terapias dirigidas, los descubrimientos en inmunoterapia y el desarrollo de tratamientos avanzados, que han ampliado las opciones disponibles para los pacientes y permitido que sean "menos nocivos".

A ello ha sumado las posibilidades que ofrecen la innovación científica, la tecnología digital, la genómica y la cooperación internacional, así como una Inteligencia Artificial que, según ha señalado, ya aporta "rapidez, eficiencia y nuevas perspectivas", aunque ha recalcado que seguirá necesitando de los profesionales para guiarla.

"Hoy comprendemos mejor el cáncer y, por tanto, si seguimos la filosofía de Marie Curie, deberíamos temerlo menos. Y sobre todo, y en esto insisto yo, debemos prevenirlo mejor", ha resumido.

Finalmente, ha pedido acelerar los esfuerzos para seguir avanzando en este ámbito, aunque siempre "con garantías", ante una enfermedad frente a la que, ha advertido, no cabe perder tiempo. "La investigación en cáncer no tiene el lujo del tiempo", ha remachado.

DIEZ AÑOS DEL DÍA MUNDIAL

La jornada de este año, que se celebra bajo el lema 'Avanzando Juntos la Investigación del Cáncer', coincide con el décimo aniversario de una iniciativa que nació en 2016 para aumentar la concienciación social y promover la investigación frente a esta enfermedad.

La Reina Letizia, presidenta de Honor con Carácter Permanente de la Asociación Española contra el Cáncer y su Fundación Científica, ha participado en los últimos años en actos con motivo de esta efeméride en Londres, Milán y Salamanca, mientras que esta edición se celebra en Bruselas y reúne a investigadores y pacientes en un panel centrado en la participación de estos últimos en la investigación oncológica.