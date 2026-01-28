Las responsables de Igualdad del PSOE acuerdan la revisión del órgano antiacoso y la reactivación del Consejo Feminista

Archivo - La secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé¡ - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, ha mantenido una reunión este miércoles con las secretarias y portavoces del área en las federaciones socialistas, en la que han acordado la reactivación del Consejo Feminista del PSOE y han abordado la revisión y mejora del órgano antiacoso del partido, después de las denuncias internas recibidas en los últimos meses de 2025.

Este proceso de revisión se está llevando a cabo con el apoyo de un gabinete jurídico especializado, según trasladan desde Ferraz. También han tratado sobre la puesta en marcha de cursos de formación obligatoria en igualdad y prevención del acoso para trabajadores y cargos del PSOE.

El Consejo Feminista es un órgano consultivo formado por expertas en igualdad y derechos que se han comprometido a poner en marcha próximamente.

En el orden del día también estaba la conferencia sectorial de igualdad, reclamada por un grupo de feministas críticas y que se llevará a cabo en la segunda mitad de 2026, así como las iniciativas legislativas del Gobierno "para seguir ampliando derechos, reforzar la protección de las víctimas y consolidar una agenda feminista sólida y coherente".

Las responsables de Igualdad del PSOE han mantenido varias reuniones en los últimos meses que obligaron a apartarse de la primera línea política a dirigentes como Paco Salazar y Javier Izquierdo.

Este miércoles, además, han destacado el descenso de la tasa de paro por debajo del 10% por primera vez desde 2008 y la aprobación en el Consejo de Ministros del servicio de seguimiento telemático del cumplimiento de las medidas cautelares y de las penas de prohibición de aproximación en casos de violencia de género y violencia sexual.