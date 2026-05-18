El Rey acepta la invitación de Sheinbaum y asistirá al partido del Mundial entre España y Uruguay en México

El Rey Felipe VI - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI asistirá el próximo 26 de junio al partido que enfrentará a la selección española de fútbol con la de Uruguay en la ciudad mexicana de Guadalajara tras aceptar la invitación en este sentido que le había formulado la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, según ha informado Casa Real este lunes.

Desde Zarzuela han precisado que el monarca ya le ha comunicado su asistencia al partido, el último de la primera ronda del Mundial de Fútbol para la selección española, tanto a la presidenta mexicana como al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en respuesta a sus respectivas cartas de invitación.

La invitación por parte de Sheinbaum se produjo el pasado 3 de febrero si bien no se supo de ella hasta mediados de marzo. Entonces, Casa Real dijo que se había recibido "con agrado" la invitación y aclaró que esta se había producido antes de que el Rey se pronunciara este lunes sobre los abusos cometidos durante la Conquista de América.

A su vez, la propia Sheinbaum aclaró posteriormente que Felipe VI había sido invitado al igual que otros mandatarios, desvinculando por tanto el gesto de las palabras pronunciadas por el monarca durante su visita a una exposición sobre las mujeres indígenas mexicanas reconociendo que hubo "mucho abuso" durante la Conquista y admitiendo que aquellos comportamientos vistos desde la óptica y los valores actuales no son como para sentirse "orgullosos".