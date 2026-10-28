El Rey cancela su agenda hasta el jueves por el accidente ferroviario en Toledo

Archivo - El Rey Felipe VI durante su visita al Hospital Nacional de Parapléjicos, a 12 de febrero de 2025, en Toledo, Castilla-La Mancha (España). - Juanma Jiménez - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI ha cancelado su agenda institucional que tenía prevista hasta el jueves tras el accidente ferroviario en la localidad de Urda (Toledo) y que ha causado al menos una treintena de fallecidos.

Según ha informado la Casa Real, el monarca suspende su presencia en el concierto conmemorativo del 150 aniversario del nacimiento del músico Pau Casals, que iba a tener lugar a partir de las 19.30 horas en el Auditorio Nacional de Música en Madrid.

Tampoco acudirá este jueves a la clausura institucional del World Infrastructure Forum (WIF) en Madrid y que tenía también agendada.