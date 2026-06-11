El Rey cita al Papa para defender la necesidad de regular la IA sin perder de vista a la persona y sus derechos

El Rey Felipe VI interviene durante la celebración del acto conmemorativo del décimo aniversario de la Fundación Hermes - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI ha citado al Papa León XI y su reciente encíclica para defender la necesidad de crear marcos regulatorios para las nuevas tecnologías, en particular la IA, que no dejen de lado a la persona y sus derechos y contribuyan a "generar conocimiento y confianza".

El monarca ha participado este jueves en el X aniversario de la Fundación Hermes, que promueve y defiende los derechos digitales de la ciudadanía, y ha reconocido que "la innovación tecnológica avanza a una velocidad de vértigo", arrastrada por la necesidad de las personas de conocimiento, comunicación y colaboración.

La IA, ha dicho el Rey, "es otro salto adelante, cuyo impacto en nuestros hábitos de vida y trabajo, en nuestra manera de relacionarnos e incluso de pensar, tan solo empezamos a intuir". "El potencial y el efecto transformador de esta nueva realidad se nos presentan como inagotables, casi todopoderosos" pero también "comporta un precio", el de la "huella del ser humano" y "el conjunto de datos que genera".

Esa información, ha admitido Felipe VI, "en las manos equivocadas" puede convertirse en "una herramienta capaz de moldear nuestras decisiones, construyendo imágenes de la realidad que no son sino proyecciones de nuestros propios prejuicios".

"El círculo virtuoso de la comunicación", ha proseguido el monarca en su argumentación, "puesto al servicio de intereses espurios" podría "convertirse en un círculo vicioso de desinformación y manipulación; de exclusión y polarización; incluso en un arma capaz de desestabilizar nuestras sociedades y socavar los valores democráticos que las fundan".

Para evitarlo, ha defendido, "es preciso hacer todos los esfuerzos para preservar y garantizar nuestros derechos, y en última instancia, nuestra libertad, en la interacción con el mundo online". "Debemos hacerlo", ha recalcado, "no para cerrarnos a la transformación digital, sino para ampliar y fortalecer, en ella y con ella, las libertades democráticas".

Por ello, ha considerado "imprescindible" que los cambios que se están produciendo se vean acompañados por "un ejercicio de reflexión que implique a todos los actores, desde la sociedad civil y la universidad hasta las empresas, los reguladores y las administraciones públicas, en los ámbitos nacional, europeo e internacional".

Según Felipe VI, la historia del siglo XX "demuestra que es necesario e inaplazable". "No tenemos excusa ni alternativa para no abordarlo con convicción y conciencia, con voluntad, con transparencia y con participación... con responsabilidad, al fin y al cabo", ha subrayado.

A su juicio, "lejos de incurrir en excesos regulatorios, el objetivo ha de ser generar conocimiento y confianza" y que "todos podamos ser", ha dicho, "auténticos ciudadanos digitales, dueños de nuestra privacidad, capaces de interactuar con el nuevo medio que habitamos y de reaccionar ante cualquier propuesta que, bajo una apariencia de libertad, nos haga cada vez menos libres".

En este punto, ha citado al Papa León XI, recordando que se encuentra de visita apostólica en España durante la que ambos han podido verse, recordando que en su primera encíclica, "Magnifica Humanitas", deja claro que "en la era de la IA tenemos el deber urgente de permanecer profundamente humanos".