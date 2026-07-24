El Rey contacta con Marlaska, Ayuso, Mañueco y Page por la situación provocada por el fuego en el centro de España

El Rey Felipe VI (i) recibe en audiencia al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (d), en el Palacio de la Zarzuela, a 2 de julio de 2026, en Madrid (España). La audiencia tiene lugar tras la reciente reelección de Alfonso F - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI ha contactado esta tarde con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y con los presidentes de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; y de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, para interesarse por la situación provocada por los incendios que afectan a dichas comunidades.

Según ha informado la Casa Real, el monarca también está manteniendo conversaciones telefónicas con los alcaldes de los municipios afectados.

Además, el Rey se trasladará al centro de operaciones de la Comandancia General de Baleares para participar por videoconferencia en la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección (CECOD) del Plan Estatal de Emergencias.