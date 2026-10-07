El Rey defiende que cuando un Estado miembro "es atacado o amenazado, también lo es la UE en su conjunto"

El Rey Felipe VI visita a la Base de Laponia de la Fuerza Aérea Finlandesa durante el tercer y último día del viaje de Estado a Finlandia, a 7 de octubre de 2026, en Rovaniemi (Finlandia) - Casa de S.M. el Rey

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI ha defendido que en un momento en el que "las amenazas y los riesgos están interconectados" cada vez que un Estado miembro "es atacado o amenazado" también lo está siendo la UE en su conjunto, insistiendo que sería "miope" pensar que las crisis están limitadas geográficamente.

El monarca ha querido concluir su visita de Estado a Finlandia junto a la Reina Letizia abundando en la idea de que las amenazas no son geográficas sino de toda la UE y que, por tanto, lo que cabe esperar es la solidaridad de todos los socios cuando se producen, en clara referencia a lo ocurrido el pasado mes de julio en Ceuta aunque sin mencionarlo expresamente.

Así lo ha hecho durante la clausura del seminario 'Tendiendo puentes entre las fronteras de Europa" en la Universidad de Laponia, en Rovaniemi, segunda etapa de su visita de. El Rey ha defendido que en el mundo actual las amenazas y los riesgos están "interconectados" y que "todo lo que ocurre en un lugar del planeta tiene un impacto directo, inmediato y frecuentemente impredecible en muchos otros", de ahí el que ni un solo país sea "inmune a estas dinámicas".

La UE, en la que España entró hace 40 años y Finlandia hace 30, es sin duda, ha afirmado el Rey, "el proyecto más ambicioso, único y excitante que se desarrolló en el marco del orden internacional basado en guerras posterior a la Segunda Guerra Mundial".

El proceso de la construcción europea, ha añadido, "conlleva el entendimiento de que somos sustancialmente una forma de unión política con una frontera única", ha afirmado, en línea con el mensaje que ya trasladó la víspera de que la UE solo tiene una frontera, y también, ha añadido, de que "cuando un Estado miembro es atacado a amenazado, también lo es la Unión en su conjunto".

EL ENFOQUE GEOGRÁFICO PERTENECE AL PASADO

Felipe VI ha querido insistir en este punto, incidiendo en que "en la situación geopolítica actual, sería excesivamente simplista, miope incluso, considerar que una crisis está limitada a la localización geográfica de los acontecimientos". "Ese enfoque pertenece al pasado", ha advertido.

Así, ha esgrimido que "cualquier amenaza al flanco sur es también una amenaza al flanco norte, una amenaza al flanco oriental es también una amenaza al flanco occidental, y viceversa". El monarca ha justificado así que España cuente con tropas desplegadas en países como Letonia, Eslovaquia o Rumanía o que vaya también a desplegarse en Finlandia "para fortalecer la vigilancia, la disuasión y la reacción rápida en la región Ártica y el Extremo Norte".

"Están defendiendo nuestra frontera, nuestra única frontera, nuestra frontera compartida", ha subrayado, abundando en su idea de que Ceuta es frontera de la UE como también lo son las fronteras de Finlandia con Rusia.

Por eso, ha dicho que no tiene ninguna duda de que "cualquier amenaza contra lo que se denomina la frontera sur será atendida con la misma solidaridad, determinación y efectividad por todos los Estados miembro". Porque, ha añadido el Rey, la UE "es nuestra mayor garantía de seguridad".

"Y nosotros creemos firmemente en la lealtad entre verdaderos amigos y aliados, que como tales comparten los mismos valores fundamentales", ha rematado.

Por su parte, el presidente finlandés, Alexander Stubb, también ha abundado en la idea de que los desafíos son compartidos, reiterando su solidaridad con España tras la entrada masiva de migrantes en Ceuta el pasado verano. "Solo tenemos una frontera en Europa así que cuando hay una crisis en Ceuta, tenemos un 100% de solidaridad desde el norte hasta el sur", ha afirmado, recordando que cuando hay una crisis en el norte, "España y los países del sur muestran solidaridad".

VISITA A LA BASE DE ROVANIEMI

Previamente, Felipe VI ha visitado junto a Stubb la base en Rovanievmi en la que se encuentra el Ala Aérea de Laponia de la Fuerza Aérea Finlandesa con el fin de conocer las capacidades y actividades de esta unidad, así como de la Brigada Jaeger, la unidad del Ejército de Tierra especializada en el Ártico.

Aquí, además de mantener un encuentro con personal militar han podido conocer de primera mano la labor que se realiza desde ella para garantizar la seguridad de Finlandia, país que comparte más de 1.300 kilómetros de frontera con Rusia, incluida una demostración con aviones de combate.

De hecho, de esta base despegaron el pasado 25 de septiembre los cazas finlandeses y suecos que interceptaron varias aeronaves militares rusas que sobrevolaban espacio aéreo internacional en el golfo de Finlandia, sobre el mar Báltico, en la primera misión de este tipo por parte de ambas naciones nórdicas.

La base de Rovaniemi ha sido elegida para albergar el Elemento Multinacional de Personal de las Fuerzas Avanzadas Terrestres de la OTAN, en las que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que participará España, si bien por el momento no se ha concretado en qué consistirá dicha participación.

INAUGURACIÓN DE UNA EXPOSICIÓN SOBRE AALTO

Antes de poner rumbo a Rovaniemi, los Reyes han inaugurado en el Finlandia Hall la exposición "Ecos de Aalto en la arquitectura española contemporánea", organizada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España y con la que se pone de manifiesto la influencia que el arquitecto finlandés Alvar Aalto ha tenido en generaciones de arquitectos españoles, así como la presencia de la arquitectura española en Finlandia.

Felipe VI ha arrancado la jornada con un encuentro con empresarios finlandeses vinculados especialmente a sectores de tecnología, innovación y nuevas industrias, según ha informado Zarzuela. Durante el foro empresarial que clausuró la víspera, el monarca destacó que los dos países tienen "fortalezas complementarias" y animó a aprovechar las oportunidades que esto brinda para profundizar en la relación.

Con el acto en la Universidad de Laponia, los Reyes han puesto fin a su primera visita de Estado a Finlandia. El Rey ha querido terminar su intervención agradeciendo al presidente Stubb su hospitalidad. "Esperamos seguir cultivando esta magnífica relación", ha añadido, asegurando que junto a la Reina se marcha habiendo aprendido "nuevas cosas" sobre Finlandia, el Extremo Norte y el Ártico.