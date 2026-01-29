El Rey defiende una mayor presencia de mujeres en organismos multilaterales como "inversión" en su legitimidad

El Rey Felipe VI - José Oliva - Europa Press

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI ha defendido este jueves la necesidad de una mayor presencia de mujeres en los organismos multilaterales partiendo de la base de que la "igualdad de género es un principio humano básico" y esgrimiendo que un liderazgo más diverso y representativo de la realidad demográfica es una "inversión" de cara a dotar de legitimidad al sistema.

Durante su intervención en la inauguración del segundo Diálogo GWL Leaders, que aglutina a mujeres líderes de todo el mundo, el monarca ha puesto en valor la apuesta de estas por incidir en "la necesidad de un mayor papel o participación de las mujeres" tanto en las organizaciones multilaterales como en la gobernanza internacional y en que hay que "reformar y fortalecer el multilateralismo" en un momento en que está particularmente bajo escrutinio.

En su opinión, hay que avanzar en el primero para poder tener éxito en el segundo. "La igualdad de género es un principio humano básico" por lo que debería traducirse en una "influencia y representación igual en cualquier órgano de gobernanza pública o corporativa", ha esgrimido.

"Las mujeres representan más de la mitad de la población mundial y están cada vez más presentes en todas las esferas de la vida política y económica y en todos los contextos sociales", ha subrayado, incidiendo en que a la luz de los datos que baraja GWL Voices, aún no hay una correlación de proporcionalidad "a los más altos niveles de los órganos de decisión multilaterales".

En este sentido, tras admitir que a cada generación le toca un marco multilateral en el que tiene que vivir, ha señalado que hay dos opciones, "dejarse llevar por la inercia o asumir la responsabilidad de decidir cómo mejorarlo", apostando por "no dar nada por garantizado" y no ceder.

"Una forma de liderazgo que refleje más fielmente las realidades de nuestro mundo no parece una propuesta u objetivo poco razonable", ha reivindicado el monarca, para quien esto pasa por la participación de las mujeres.

Para el Rey, "avanzar hacia un liderazgo más representativo no es una acción simbólica, sino una inversión en la legitimidad del sistema". "La diversidad en el liderazgo ofrece un amplio abanico de puntos de vista, enriquece el proceso de la toma de decisiones y fomenta una mayor confianza de la población en estas instituciones", ha defendido.

Al hacerlo, ha añadido, "garantiza que estas organizaciones son un verdadero reflejo de las mujeres y hombres que componen la humanidad". "En un entorno mundial marcado profundamente por la polarización y la desconfianza, estos atributos son más necesarios que nunca", ha acotado.

Felipe VI ha concluido sus palabras elogiando la iniciativa de GWL Voices, "porque el momento requiere un diálogo de este tipo, porque no debemos permitir que la inercia decida por nosotros y porque debemos asumir nuestra responsabilidad".