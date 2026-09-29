El Rey defiende que es "responsabilidad de todos" en la UE proteger la frontera exterior en Ceuta y pide más recursos

El Presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, y el Rey Felipe VI durante la recepción con honores en el Palacio Real - José Oliva - Europa Press

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI ha calificado de "inaceptable" la entrada masiva de migrantes a Ceuta, que ha calificado de violación de la frontera española y por añadidura europea, defendiendo que por tanto es "responsabilidad de todos" en la UE hacer frente a este "desafío mayúsculo".

Ante el presidente francés, Emmanuel Macron, el monarca ha defendido la necesidad de que los europeos sean "más eficaces y solidarios en la protección de la frontera exterior de la Unión".

Para Felipe VI, la entrada de más de 80.000 migrantes a finales de julio en Ceuta desde Marruecos "violando la frontera española, que es, también, una frontera europea, es inaceptable".

Lo ocurrido, ha añadido el Rey durante la cena de gala en el Palacio Real con motivo de la visita de Estado de Macron, plantea también "un desafío mayúsculo, desde el punto de vista de seguridad y orden público y humanitario".

En este sentido, ha defendido que se trata de "una situación que debe tener como consecuencia un refuerzo de la colaboración entre los estados miembro, en recursos y cooperación".

"Los países que soportamos una mayor presión por encontrarnos en la frontera exterior de la UE", ha añadido, en referencia al hecho de que España es país de entrada para los migrantes que intentan llegar a Europa, "no podemos afrontar solos una responsabilidad que es de todos".

Esta ha sido la segunda ocasión en la que el Rey se ha pronunciado de forma pública sobre la situación en Ceuta, a la espera de que se concrete la visita que, junto a la Reina Letizia, realizará próximamente a esta ciudad autónoma y a Melilla, tal y como anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presente en la cena.

((Habrá ampliación))