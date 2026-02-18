El Rey recibe las cartas credenciales del nuevo embajador de Trump 48 horas después de su llegada

El Rey Felipe VI recibe la Carta Credencial del nuevo embajador de los Estados Unidos de América, Benjamín León JR., en el Palacio Real de Madrid - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI ha recibido este miércoles las cartas que acreditan a Benjamín León como nuevo embajador de Estados Unidos en España tan solo 48 horas después de que el representante de Donald Trump aterrizara en Madrid, algo inusual pero que pone de manifiesto la importancia que el Gobierno da a su relación con Washington.

León ha sido el último en acudir al Palacio Real para cumplir con el acto protocolario después de que hayan hecho lo propio otros seis nuevos embajadores llegados en las últimas semanas, los de Haití, Japón, Malasia, Grecia, Uruguay y Bulgaria.

El nuevo embajador estadounidense aterrizó este lunes en Madrid y este martes presentó las copias de estilo ante el introductor de embajadores, paso previo al acto formal en el Palacio Real que le permite ejercer plenamente sus funciones.

Además, mantuvo un primer encuentro con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, algo inusual al haberse producido apenas 24 horas después de su llegada. El jefe de la diplomacia también ha acudido a Palacio Real para la ceremonia de entrega de cartas credenciales, la segunda vez que lo hace desde enero de 2024, tras acudir el pasado mes de septiembre.

La voluntad del Gobierno de allanar la tarea a León, que ya ha dicho que quiere fortalecer las relaciones bilaterales y viene con el objetivo de conseguir que España alcance el 5% del PIB en gasto en defensa, también ha hecho que Zarzuela haya accedido a que fueran siete, y no seis como es habitual, los embajadores que acudieran hoy a palacio.

Lo habitual es agrupar a los nuevos embajadores a medida que van llegando a España, por lo que en algunos casos deben esperar algunas semanas antes de cumplir con este trámite. Estados Unidos estaba sin embajador desde julio de 2024, cuando la anterior, Julissa Reynoso, dejó el puesto para volver a la abogacía.

Aunque León fue designado por Trump hace un año, el proceso no se ha completado hasta la semana pasada, cuando juró el cargo ante el secretario de Estado, Marco Rubio, tras haber sido confirmado por el Senado el pasado mes de diciembre.

OTROS EMBAJADORES

León ha sido el último en acudir al Palacio Real. El primero en presentar cartas credenciales ha sido el nuevo embajador de Haití, Wooldy Edson Louidor, tras el cual ha hecho lo propio el embajador de Japón, Hiroshi Yamauchi.

A continuación, ha sido el turno de la nueva embajadora de Malasia, Haznah Binti Hashim, seguida del representante de Grecia, Apostolos Baltas, y del de Uruguay, Bernardo Grevier del Hoyo. Para concluir, antes del embajador de Estados Unidos, ha hecho lo propio el nuevo enviado de Bulgaria, Todor Stoyanov.

Todos ellos han participado en una ceremonia que tiene su origen en el siglo XVIII y que se ha mantenido prácticamente inalterada desde entonces, llegando hasta el Palacio Real desde la sede histórica del Ministerio de Exteriores, el Palacio de Santa Cruz, a bordo de un coche de época tirado por seis caballos.

Aquí, en la plaza de la Armería, han sido recibidos con la interpretación de los respectivos himnos de sus países por la banda de la Guardia Real, tras lo cual han accedido hasta el interior del palacio por la escalera principal, flanqueada para la ocasión por los alabarderos.

A continuación, el introductor de embajadores, una figura que se remonta a hace 400 años, ha sido quien ha presentado al Rey a los nuevos embajadores, que han procedido a entregarle las cartas que les acreditan como representantes de su país y a presentar tras ello a los miembros de la delegación de la Embajada que le acompañan. Por último, el Rey ha mantenido un breve encuentro con ellos, en una primera toma de contacto con los recién llegados, acompañado por Albares.