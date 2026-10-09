Los Reyes dormirán en Ceuta al término de su visita antes de viajar a Melilla

Los Reyes Felipe y Letizia durante su encuentro con la colectividad española residente en Finlandia - CASA S.M. EL REY

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Reyes dormirán en Ceuta al término de la que será su primera visita oficial a esta ciudad autónoma el próximo martes antes de desplazarse al día siguiente a Melilla, donde tampoco han viajado desde la llegada de Felipe VI al trono en junio de 2014, según han confirmado fuentes de Zarzuela.

El viaje de los Reyes se producirá dos meses y medio después de que más de 80.000 migrantes entraran en Ceuta desde Marruecos y será el primero a ambas ciudades autónomas por parte del jefe del Estado desde el realizado por Juan Carlos I y Sofía en noviembre de 2007.

A falta de que se conozca la agenda de ambos desplazamientos, está previsto que ya durante la tradicional recepción en el Palacio Real con motivo del 12 de octubre los Reyes puedan tener un primer contacto directo con las autoridades y representantes de la sociedad civil de Ceuta y Melilla, invitados para la ocasión, han precisado las fuentes.

El Rey Felipe VI habló por teléfono en las primeras horas de la entrada masiva en Ceuta tanto con su presidente, Juan Jesús Vivas, como con el de Melilla, Juan José Imbroda, para interesarse por la situación y recibió al dirigente ceutí en el Palacio de Marivent el 6 de agosto.