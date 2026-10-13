Los Reyes homenajean en Ceuta a las víctimas de la entrada masiva en un acto ecuménico

Los Reyes Felipe VI y Letizia durante el acto ecuménico de recuerdo a las personas que fallecieron en el mar, los días 30 y 31 de julio, en el Cementerio de Sidi Embarek, a 13 de octubre de 2026, en Ceuta (España). - Casa de S.M. el Rey

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Reyes Felipe VI y Letizia han homenajeado este martes en el cementerio musulmán de Sidi Embarek, en Ceuta, a las víctimas de la tragedia migratoria de los pasados 30 y 31 de julio, en la que murieron más de 140 personas tras intentar cruzar la frontera desde Marruecos.

El acto ecuménico, en el que han participado representantes de las cuatro confesiones religiosas de la ciudad, ha incluido un minuto de silencio ante las tumbas de los fallecidos, muchas de ellas todavía sin identificar.

Posteriormente, los monarcas han conversado durante unos minutos con los representantes religiosos, que les han explicado la situación de los enterramientos más recientes. Las comunidades representadas han sido la cristiana, musulmana, judía e hindú.

En la ceremonia han estado presentes, entre otros, el rabino de Ceuta, Jacob Levy; el vicario general de la ciudad, Francisco Jesús Fernández Alcedo; el administrador de la Diócesis de Cádiz y Ceuta, Ramón Valdivia; el presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de Ceuta (UCIDCE), Laarbi Maateis, y el presidente de la Comunidad Hindú, Ramesh Chandiramani.

También han asistido el delegado del Gobierno en Ceuta, David de la Encina, y la consejera de Sanidad y Servicios Sociales, Nabila Benzina.

En la ampliación del cementerio se encuentran enterrados decenas de migrantes recuperados sin vida tras los acontecimientos de finales de julio. La mayoría permanece sin identificar y sus tumbas están señaladas con números, a la espera de que puedan conocerse sus nombres y, cuando sea posible, facilitarse la devolución de sus restos a sus familiares.

Las últimas sepulturas datan de principios de septiembre, según sus inscripciones, y corresponden a las tumbas numeradas entre la 5525 y la 5530.

El vicepresidente de la comunidad judía de Ceuta, el abogado Moisés Gabizón, ha valorado el homenaje en declaraciones a Europa Press como un acto de "mucha importancia" y ha expresado su agradecimiento a las autoridades por la presencia de los monarcas.

"Es un recuerdo a aquellos que han fallecido en su intento de venir aquí y que no pudieron llegar. Creo que es un acto que a todos tiene que llenarnos de orgullo, el que los Reyes vengan a hacer este homenaje a las víctimas", ha señalado.

Gabizón ha destacado además el respaldo institucional que, a su juicio, representa la visita después de los meses de dificultades vividos en la ciudad tras la entrada masiva de migrantes.

"La visita nos ha llenado de algo que nos faltaba, que era ese apoyo institucional, después de dos meses que la ciudad y su ciudadanía lo han pasado tan mal; y además ha sido emocionante. Nos da mucha moral y la ciudad la necesita, porque hemos estado dejados de la mano de Dios", ha concluido.

El homenaje se ha celebrado en el cementerio de Sidi Embarek, situado en una zona próxima a la barriada de Loma Colmenar, donde los vecinos han recibido a los Reyes con banderas de España y de Ceuta. Durante la visita, algunos asistentes han coreado consignas de apoyo a la monarquía.