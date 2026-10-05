Los Reyes inician su viaje de Estado a Finlandia con un encuentro con españoles en el país báltico

1122834.1.260.149.20261005183454 La Reina Letizia y el Rey Felipe VI durante la despedida con honores celebrada en el aeropuerto ante su viaje de Estado a Finlandia, a 05 de octubre de 2026, en Madrid (España) - Antonio Gutiérrez - Europa Press

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Reyes Felipe VI y Letizia han iniciado su viaje de Estado a Finlandia este lunes por la tarde con un encuentro en Helsinki con representantes de los alrededor de 4.000 españoles que residen en este país, a quienes han agradecido que ayuden a "explicar España" y acercar a este país báltico.

"Vuestra presencia aquí no consiste únicamente en vivir y trabajar en Finlandia: consiste en explicar España y compartirla y, a la vez, en conocer este país y acercar Finlandia a España, y viceversa", ha sostenido el monarca ante empresarios, profesores, científicos y demás integrantes de la colectividad española.

"Cada uno desde su ámbito", les ha dicho Felipe VI a los presentes en el acto celebrado en un hotel de la capital finlandesa, "contribuye a estrechar los vínculos económicos, sociales, culturales y la amistad entre España y Finlandia". Además, ha añadido, ese trabajo también incluye una parte "menos visible" pero con "una importancia especial: mantener viva la relación con España y acercarla a la sociedad finlandesa".

Los Reyes han iniciado así su primera visita de Estado de este año que ha venido precedida por el anuncio horas antes por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del adelanto electoral al 29 de noviembre. En este sentido, según ha informado Zarzuela, lo primero que ha hecho Felipe VI nada más aterrizar en Helsinki ha sido proceder a la firma telemática del decreto de convocatoria electoral que se publicará este martes en el BOE.

La agenda institucional arrancará el martes por la mañana en el Palacio Presidencial, donde los Reyes serán recibidos por el presidente finlandés, Alexander Stubb, y su mujer. Aquí, está previsto además que Felipe VI mantenga un encuentro bilateral con el jefe de Estado finlandés.

Asimismo, ambos participarán en un foro empresarial y además del monarca tiene previsto reunirse también con el primer ministro finlandés, Petteri Orpo, así como visitar el Parlamento finlandés. La jornada concluirá con una cena de gala ofrecida por Stubb en honor de los Reyes.