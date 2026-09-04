Los Reyes, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía asistirán al Gran Premio de F1 de Madrid

Archivo - La Princesa Leonor, el Rey Felipe VI, la Reina Letizia y la Infanta Sofía - José Oliva - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Reyes, junto con la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía, asistirán el próximo 13 de septiembre al Gran Premio de Fórmula 1 que se celebrará en Madrid, según ha anunciado este viernes Zarzuela.

En concreto, los miembros de la Familia Real acudirán a la carrera que tendrá lugar el domingo, si bien la cita deportiva arrancará el viernes con los entrenamientos y continuará el sábado con la clasificación de cara a la parrilla del gran premio.

Para la ocasión se ha diseñado un circuito semiurbano articulado en torno a Ifema Madrid y Valdebebas al que se espera que acudan hasta 345.000 asistentes.

El trazado, de 5,4 kilómetros, cuenta con 22 curvas, repartidas en tramos de vía pública y secciones permanentes de nueva construcción, entre las que destaca 'La Monumental', la número 12, con más de 550 metros y un peralte del 24%, lo que la convierte en la curva peraltada más larga del campeonato.