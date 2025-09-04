Los Reyes trasladan al presidente de Portugal sus condolencias por el accidente del funicular en Lisboa

Archivo - El Rey Felipe VI saluda al presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, durante la Cumbre Iberoamericana en Cuenca (Ecuador) - Casa de S.M. el Rey - Archivo

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Reyes Felipe VI y Letizia han trasladado sus condolencias y su solidaridad al presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, por el accidente registrado la víspera en un funicular en Lisboa que se ha saldado con 16 muertos y varios heridos, entre los que hubo dos españoles, ya dados de alta.

Según ha informado Zarzuela, los Reyes han enviado al jefe de Estado luso un telegrama para expresarle "su solidaridad y la del pueblo español con el pueblo amigo de Portugal" y que haga llegar "su afecto y apoyo a las familias del las víctimas".

Además, el Rey ha hablado por teléfono con Rebelo, con el que mantiene una gran amistad, para transmitirle personalmente su pesar por lo ocurrido, han precisado las fuentes.