Los Reyes trasladan su solidaridad y apoyo a Colombia tras el terremoto

10 August 2026, Colombia, Manizales: Rescue workers arrive to the scene following the 7.4-magnitude earthquake. Photo: Santiago Álvarez/colprensa/dpa - Santiago Álvarez/colprensa/dpa

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Reyes Felipe VI y Letizia han trasladado su "solidaridad" y "apoyo" a los colombianos tras el reciente terremoto que ha asolado el país en las últimas horas, dejando al menos 132 muertos y más de 570 heridos según el balance parcial ofrecido por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales).

"Queremos trasladar al pueblo colombiano nuestra profunda solidaridad y todo nuestro apoyo en estos momentos tan difíciles. Acompañamos de corazón a quienes han perdido a un ser querido y a todas las personas afectadas por el terremoto", han señalado este martes en un mensaje en la cuenta oficial de la Casa del Rey en la red social 'X'.

Así se han expresado después de que un terremoto de magnitud 7,4 en la escala de Richter se haya registrado este lunes en el municipio de San José del Palmar, en el noroeste de Colombia. Las cifras que ha publicado Asocapitales son un desglose de las capitales del país, por lo que el número de víctimas es previsiblemente mayor ya que deja fuera aquellas que se hayan podido registrar en pueblos y localidades afectadas por este temblor, que mantiene en alerta roja a Pereira, Cali, Quibdó, Manizales y Armenia.

Fuentes de Zarzuela han informado a Europa Press que Felipe VI ha enviado un telegrama al presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, en el que, junto con Letizia, han querido hacer llegar a los familiares de las víctimas, al pueblo y a las autoridades de Colombia sus "más sinceras y sentidas condolencias y el deseo de una pronta y total recuperación de los heridos", así como su "respaldo a las autoridades para afrontar las tareas de reconstrucción".

Asimismo, los Reyes han manifestado su "deseo" de que las personas desaparecidas tras los seísmos puedan ser localizadas, después de que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, haya informado de 164 españoles en paradero desconocido en Colombia, pero sin constancia de heridos o fallecidos.

"Nuestros pensamientos están también con las personas desaparecidas, entre ellas 164 españoles que aún no han podido ser localizados, con el deseo de que todas ellas puedan ser encontradas cuanto antes", han concluido los Reyes.