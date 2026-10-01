Los Reyes visitarán Ceuta y Melilla el 13 y 14 de octubre en la primera visita real desde 2007

El Rey Felipe VI y la Reina Letizia - José Oliva - Europa Press

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Reyes Felipe VI y Letizia viajarán el próximo 13 de octubre a Ceuta en la que será su primera visita desde su llegada al trono en junio de 2014 y que se producirá dos meses y medio después de la entrada masiva de más de 80.000 migrantes a esta ciudad autónoma desde Marruecos, según ha anunciado este jueves fuentes Zarzuela y del Gobierno.

La visita incluirá también Melilla, donde tampoco habían estado hasta la fecha. La única visita real desde el restablecimiento de la monarquía a ambas ciudades enclavadas en el norte de África fue la realizada por Juan Carlos I y Sofía el 6 y 7 de noviembre de 2007, y "ha sido consensuada por el Gobierno y la Casa Real", han precisado las fuentes.

El desplazamiento de los Reyes a Ceuta fue anunciado a finales de agosto por el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien defendió que había "argumentos y razones más que suficientes" para que el monarca viajara a la ciudad autónoma y prometió que se produciría cuando se dieran "las condiciones para ello".

La fecha no se ha concretado hasta ahora, si bien en las semanas transcurridas desde el Ejecutivo se había venido ratificando que iba a producirse de forma inminente y que Moncloa y Zarzuela estaban trabajando en su organización. Este mismo miércoles, preguntado por la fecha, Sánchez dijo que se anunciaría llegado el momento y eludió aclarar si acompañaría a los Reyes en el viaje.

EL REY, PENDIENTE EN TODO MOMENTO DE CEUTA

Felipe VI ha estado muy pendiente desde el primer momento de la situación en Ceuta. Ya en las primeras horas, se puso en contacto tanto con el presidente del Gobierno como con el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, y desde Zarzuela se indicó que había seguido "con gran preocupación e indignación los graves acontecimientos" en esta ciudad autónoma y "en menor medida, también en Melilla", donde hubo igualmente algunos intentos de entrada.

"El Rey cree necesario adoptar todas aquellas medidas que transmitan de forma unida, clara y determinante a las poblaciones de Ceuta y Melilla el apoyo y cariño del resto de España", trasladaron el 1 de agosto fuentes de la Casa del Rey, insistiendo en que "el Estado debe velar por su seguridad y por evitar que estos hechos vuelvan a repetirse".

En un gesto adicional, el monarca recibió en el Palacio de Marivent, donde estaba de vacaciones, a Vivas el 6 de agosto, quien a su salida ya adelantó que el monarca le había expresado su deseo de poder viajar a Ceuta cuando fuera posible.

Felipe VI habló nuevamente con el presidente ceutí el 2 de septiembre, coincidiendo con el Día de Ceuta, para transmitirle "el apoyo de toda España" y apelar "a la unidad y a la convivencia" y aprovechó su primer acto público tras el parón estival para referirse a la "situación de extrema complejidad" que vive la ciudad autónoma y elogiar el "ejemplo de civismo" que ha ofrecido.

El martes, durante la cena de gala ofrecida al presidente francés, Emmanuel Macron, en el Palacio Real, el monarca no dudó en tildar de "inaceptable" lo ocurrido en Ceuta, que consideró que había sido una violación de una frontera no solo española, sino europea. En este sentido, defendió que los países en la frontera exterior de la UE, como España, no pueden "afrontar solos una responsabilidad que es de todos".

Asimismo, en su calidad de capitán general de las Fuerzas Armadas, el monarca mantuvo el 7 de septiembre una reunión con la ministra de Defensa, Margarita Robles, el jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Teodoro García Esteban, así como el comandante general de Ceuta y los mandos operativos para conocer de primera mano la situación desde el punto de vista de la defensa.

POSIBLE REACCIÓN DE MARRUECOS

Uno de los factores que ha contribuido a demorar el desplazamiento fue la celebración de elecciones parlamentarias en Marruecos el 23 de septiembre, máxime cuando desde el Gobierno sostienen que la visita a las dos ciudades autónomas no debería soliviantar al reino alauí, donde los acontecimientos de finales de julio han reavivado las reivindicaciones sobre Ceuta y Melilla.

En este sentido, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha dejado muy claro que "los Reyes de España no tienen que solicitar autorización a nadie ni pedir permiso a nadie para acudir a ninguna ciudad española", aunque apuntó que "por cortesía diplomática se puede trasladar alguna información, pero desde luego ni autorizaciones ni especificidades al respecto".

La visita de Juan Carlos I y Sofía provocó en su momento una airada reacción de Marruecos, que procedió a llamar a consultas a su entonces embajador en Madrid, Omar Azziman, quien tardó más de dos meses en regresar a su puesto, además de críticas por parte de la clase política y también algunas protestas.

En Rabat no solo molestó que se cuestionara su soberanía sobre ambos enclaves, que considera ocupados por España, sino que tuviera lugar coincidiendo con el aniversario de la 'Marcha Verde', uno de los hitos en su historia y que sentó las bases para la ocupación del Sáhara Occidental tras la salida de España en 1976, que se mantiene hasta la fecha.