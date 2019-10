Rivera acusa a Sánchez de no actuar en Cataluña por estar "más pendiente de las elecciones que de gobernar"

Actualizado 18/10/2019 15:19:41 CET



Cree que Grande-Marlaska habla de "normalidad" en Barcelona para así "justificar su no actuación"

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha acusado este viernes al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de no actuar ante la "emergencia nacional" en Cataluña por estar "más pendiente de las elecciones que de gobernar".

En rueda de prensa en la sede de Cs, Rivera ha afirmado que el Ejecutivo está "negando la realidad" de lo que sucede en Barcelona y en otras partes de Cataluña y "no hace nada" para controlar la situación y garantizar la seguridad de los ciudadanos. "El Gobierno se bloquea y se paraliza" porque está "más pendiente de las elecciones que de gobernar", ha indicado.

El presidente del partido naranja ha vuelto a reclamar que se envíen "miles y miles" de agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional a esa comunidad para hacer frente a los disturbios y bloqueos por parte de manifestantes que no aceptan la condena judicial a los líderes del proceso independentista. Asimismo, ha reiterado que se debe activar el artículo 155 de la Constitución para cesar a Quim Torra como presidente de la Generalitat.

SABOTAJE GENERAL

Rivera ha criticado que la huelga general convocada este viernes es más bien un "sabotaje general" a ciudadanos que han visto perturbada su vida diaria por el corte de vías de comunicación, los paros realizados en infraestructuras e instituciones públicas y la actuación de los piquetes, sumado todo ello a los problemas de orden público generados por las protestas violentas.

"La factura separatista la pagan las familias españolas", ha lamentado, destacando también el coste que tiene esta situación para la imagen internacional de España, el turismo y la economía. "Ya basta de estar todos acojonados con lo que hacen los separatistas, y la gente normal sin poder vivir con tranquilidad", ha añadido.

Ante esta situación, el líder de Cs se ha preguntado "qué más tiene que pasar en Cataluña para que el Gobierno actúe", cuánto tiempo va a "seguir negando la realidad" y afirmando, como ha dicho Grande-Marlaska, que en estos momentos "se puede visitar Barcelona con total normalidad".

En su opinión, no se puede afirmar esto mientras las carreteras de acceso a Barcelona están cortadas, y se ha preguntado si sería posible llegar "en helicóptero o en el Falcon", como el presidente del Gobierno en sus desplazamientos oficiales. "Pero cuidado, que te derriban el helicóptero", ha agregado.

SAGRADA FAMILIA CERRADA Y PARTIDO APLAZADO

En este sentido, ha planteado que, "si todo es tan normal", por qué se ha tenido que cerrar la Sagrada Familia por motivos de seguridad y por qué se ha cambiado la fecha del partido de fútbol entre el Real Madrid y el FC Barcelona, que se iba a jugar en el Camp Nou el 26 de octubre.

Según el presidente de Ciudadanos, el Ejecutivo evita reconocer lo que está sucediendo en Cataluña para así "justificar su no actuación". Por ello, ha pedido a Sánchez que rectifique, recordándole que en la formación naranja prometen ser "leales" pero "para actuar, no para no hacer nada".

En este sentido, ha insistido en la necesidad de recurrir al artículo 155 de la Constitución para que no siga al frente de la Generalitat "un ultra", un político que va "en coche oficial" a "cortar carreteras ilegalmente".

"Estoy harto de que el Gobierno mire hacia otro lado", ha afirmado, subrayando que "el Estado no puede estar desaparecido en Cataluña. A su juicio, lo que hay que hacer es proteger a los ciudadanos, actuar contra los delincuentes y garantizar la seguridad.