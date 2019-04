Rivera afea a Casado que PP subió impuestos y acusa a PSOE y Podemos de querer "meter la mano en el bolsillo"

Publicado 22/04/2019 23:39:01 CET

Sánchez acusa a las derechas de "mentir", mientras que Iglesias le reprocha que la subida del SMI a 900 euros se debe al empeño de Podemos

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Ciudadanos a la presidencia del Gobierno, Albert Rivera, ha advertido este lunes de que votar al PSOE o a Podemos, que a su juicio "son lo mismo", dará como resultado un Gobierno que "meterá la mano en el bolsillo de los ciudadanos", pero también ha reprochado a Pablo Casado las políticas fiscales de los últimos gobiernos del PP.

Al final del primer bloque del debate celebrado en TVE, dedicado a las políticas económicas, Rivera ha cambiado de discurso en su turno de cierre y lo ha dedicado, no a criticar a Pedro Sánchez como había hecho hasta ese momento, sino a advertir a Pablo Casado de que si quiere pactar con Ciudadanos tras las elecciones tendrá que cambiar las políticas fiscales del PP y hacer políticas realmente "liberales".

De hecho, ha recordado que Casado estaba "en el escaño" cuando el Gobierno de Rajoy, con Cristóbal Montoro de ministro de Hacienda, aprobó subidas del IVA y del IRPF y que en comunidades donde gobierna el PP, como Galicia, se mantiene el impuesto de sucesiones.

Y ha ido más allá cargando directamente contra el exvicepresidente económico Rodrigo Rato. "¿Sabe dónde está el milagro económico del PP? En la cárcel", ha dicho.

El primer bloque del debate organizado por TVE, dedicado a las políticas económicas, ha transcurrido con Pablo Casado presumiendo de creación de empleo frente a las cifras del PSOE, con Rivera acusando a socialistas y Podemos de practicar unas políticas "bolivarianas", con Pablo Iglesias advirtiendo de que la Constitución no se cumple en lo relativo a justicia fiscal y empleo y con Pedro Sánchez defendiendo su labor en favor de la justicia social, frente a la apuesta del PP por los "corruptos".

"HA COLOCADO EN CORREOS A UNO QUE NO SABE PEGAR NI UN SELLO"

Rivera no ha ahorrado reproches tampoco con el presidente del Gobierno a quien, desde el minuto uno le ha lanzado duras acusaciones. Así, ha acusado a Pedro Sánchez de enchufar a 500 amigos en las empresas públicas y de poner al frente de Correos a su ex jefe de gabinete "que no sabe ni pegar un sello" con un sueldo de 200.000 euros.

Y ha cargado tanto contra el jefe del Ejecutivo como contra Pablo Iglesias asegurando que si gobiernan, meterán la mano en el bolsillo de los ciudadanos. "Cójanse la cartera", ha exclamado antes de afirmar que apliarán una política bolivariana que supondrá el "saqueo" de los ciudadanos con impuestos "confiscatorios".

Por el contrario, él ha propuesto ampliar la tarifa plana para los autónomos y quitar un impuesto "absurdo" como el de sucesiones, que sigue en CCAA gobernadas por el PSOE y también por el PP, citando concretamente Galicia.

El líder del PP, Pablo Casado, ha seguido la misma línea de ataque a Pedro Sánchez, le ha acusado de preparar una subida de impuestos que supondrá que los españoles paguen una media de 1.000 euros más al año en tributos y ha anunciado que si gobierna el PP se suprimirán los impuestos de sucesiones, donaciones y patrimonio, bajará el IRPF por debajo del 40 por ciento y el bonificará el ahorro de los planes de pensiones con hasta 8.000 euros al años. Unas medidas que ha calificado de revolución fiscal y que, según ha asegurado, supondrán 700 euros más de ahorro a cada contribuyente.

"CON SÁNCHEZ, LOS ESPAÑOLES PAGARÁN 1.000 EUROS MÁS EN IMPUESTOS"

Pablo Casado también ha recordado la herencia del PP, la creación de 6,5 millones de empleo desde los años 90 y ha advertido contra las políticas del PSOE, de las que asegura que ya están suponiendo una menor creación de empleo. Incluso ha sacado un gráfico con la evolución del paro en los gobiernos socialistas y en los del PP: "Cuando el PSOE entra por la puerta, el empleo sale por la ventana".

En sus críticas a Sánchez, el líder del PP ha recordado que éste votó como diputado los recortes de Zapatero que supusieron congelar las pensiones y bajar el salario de los funcionarios.

"Es curioso que hable de Justicia social quien votó el mayor recorte", ha exclamado recordando también que Pedro Sánchez estaba en el Parlamento cuando las políticas de Zapatero propiciaron que 3,5 millones de españoles perdieran el empleo, al tiempo que ha cuestionado que Sánchez defienda de verdad la "justicia social" cuando sube el diésel a 17 millones de conductores.

SÁNCHEZ PROPONE UN DETECTOR DE VERDADES CONTRA LA DERECHA

Pedro Sánchez no ha negado directamente la subida de impuestos de la que le acusan PP y Ciudadnos, pero se ha defendido asegurando que "mienten" porque se crean 1.483 empleos diarios y ha propuesto crear un "detector de verdades" porque según ha asegurado, las derechas no dicen ninguna.

El jefe del Ejecutivo también ha aprovechado para decir al PP que factores como "la corrupción" y la "confrontación territorial" también influyen en la marcha de la economía y se ha centrado en explicar lo que ha hecho su Gobierno en los últimos 10 meses.

Así, ha afirmado que se ha dedicado a "conciliar" el crecimiento con la justicia social, para redistribuirlo entre las capas más vulnerables. Ha puesto como ejemplo la aprobación de un subsidio para los parados de más de 52 años. Algo que, ha recalcado, cuesta menos que rescatar las autopistas radiales.

Pedro Sánchez ha defendido así sus "viernes sociales" en los que ha aprobado numerosas cuestiones mediante real decreto ley, un instrumento que, según ha dicho, el PP utilizó para "amnistiar a los corruptos" --en referencia a la amnistía fiscal--. "Nosotros apostamos por la justicia social y ellos por los políticos corruptos", ha exclamado.

También ha reprochado tanto a PP como a Ciudadanos que quieran bajar los impuestos "siempre a los mismos" al 5 por ciento de la población y ha acusado a las derechas de "ser irresponsables" por anunciar una rebaja fiscal que supondrá mermar en 18.000 millones de euros los ingresos, es decir, el 25 por ciento del gasto total en Sanidad, el 37 por ciento en Educación o el agujero de la Seguridad Social, según ha dicho.

IGLESIAS PIDE QUE SE CUMPLA LA CONSTITUCIÓN.

Pablo Iglesias, por su parte, se ha centrado en defender que se cumpla la Constitución "por una cuestión de respeto" en cuanto que ésta prevé que todos los españoles contribuyan de una forma justa y paguen impuestos según sus ingresos y tengan un empleo digno con un salario digno.

En este sentido, ha atribuido a su formación política y a su empeño en las negociaciones con Pedro Sánchez el que se haya subido a 900 euros el Salario Mínimo Interprofesional.

En cuanto a los impuestos, ha denunciado la "vergüenza" de los pocos impuestos que pagan los bancos y las grandes empresas mientras que son muy altos los que pagan los ciudadanos de a pie. "La gente no es idiota, saben lo que es pagar impuestos", ha exclamado antes de defender que se baje el IVA de los servicios básicos como la luz y el gas, los servicios veterinarios o los de los productos de higiene femenina.

También ha reprochado al resto de partidos que se financien en campaña con los bancos y se ha preguntado por qué no se pide que éstos devuelvan el dinero del rescate bancario.

Tras pedir a sus contrincantes que expusieran sus programas para que la gente no piense que han ido con el monólogo aprendido a "soltar una chapa", ha defendido que los contratos temporales lo sean solo por causas muy justificadas y de un máximo de seis meses, ha cargado contra las reformas laborales del PSOE y del PP y ha criticado que Albert Rivera no haya dicho nada de los falsos autónomos que son los que solo tienen un pagador.