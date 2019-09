Rivera pide al electorado "no darle la batuta a Sánchez otra vez" porque no es capaz de formar gobierno

Actualizado 10/09/2019 11:10:11 CET

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, preside la mesa durante una reunión del Comité Permanente de su partido. - Oscar Cañas - Europa Press

Rechaza las "presiones" externas para que Cs pacte con Sánchez: "Yo soy autónomo y libre, a mí no me compran"

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pedido este lunes a los electores que, en el caso de que haya que repetir los comicios generales en noviembre, no vuelvan a "darle la batuta" al líder del PSOE, Pedro Sánchez, porque ya ha demostrado que no es capaz de formar gobierno.

"Estamos preparados para unas nuevas elecciones, que no son deseadas por la mayoría de los electores porque la gente sensata no quiere votar 30 veces. Pero pido al electorado que se mentalice de lo importante que es no darle la batuta a Sánchez otra vez", ha subrayado.

En una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, Rivera ha afirmado que Sánchez "no es la persona idónea para volver a ganar" y ha dicho que ve la posible repetición electoral como una segunda oportunidad para echarle de la Moncloa.

Por eso, ha prometido que si la noche electoral hay una mayoría de escaños alternativa a la que pueda formar el líder socialista, llamará al presidente del PP, Pablo Casado, para intentar gobernar juntos y que el Ejecutivo lo encabece aquel que haya recibido más votos.

CRITICAN A CIUDADANOS "POR SER COHERENTE"

Además, ha defendido su decisión de no favorecer la investidura de Sánchez porque ese fue su compromiso con los votantes y porque con esa posición Ciudadanos subió de 3,1 a 4,1 millones de votos: "No se puede criticar a alguien por ser coherente con su palabra".

Una decisión que el líder de la formación naranja va a mantener, impidiendo cualquier "injerencia" externa, porque no le parece bien que alguien "intente fraudulentamente cambiar la voluntad popular con presiones o con llamadas".

"Yo cojo el teléfono a todo el mundo. Pero soy autónomo y libre, a mí no me compran, ni me proponen cosas, ni me ofrecen sillones, yo no soy la persona idónea para eso", ha manifestado, añadiendo que él no llama a un medio de comunicación, un sindicato, un banco o una patronal "para decirle lo que tiene que hacer".

LOS ESPAÑOLES DE CENTRO DEBERÁN "VOTAR EN MASA"

Respecto a las conversaciones entre el PSOE y Unidas Podemos, Rivera ha reiterado que "lo único que les faltaba" el pasado julio para alcanzar un pacto de gobierno era "repartirse los sillones", porque en las cuestiones programáticas están de acuerdo.

Mientras, Sánchez está "vetando" al PP y a Cs y a sus votantes, "insultándonos cada día" mientras "blanquea la imagen a los nacionalistas" y en las comunidades autónomas pacta con ellos y con "los populistas de Podemos", ha asegurado.

El presidente de Ciudadanos ha expresado su esperanza de que en el futuro el PSOE tenga "un secretario general que quiera recomponer los puentes con el constitucionalismo", para lo cual ve fundamental que Sánchez no vuelva a ganar unas elecciones.

En cuanto a la posible pérdida de votos que podría sufrir Cs según los sondeos, Rivera ha dicho que él no se guía por las encuestas, sino por los resultados en las urnas. "Y el error de Sánchez es, precisamente, ir con el cálculo electoral", ha indicado, en referencia a un posible aumento del apoyo electoral al PSOE.

Aun así, ha admitido que "el votante de centro, liberal y moderado está harto de ir a votar". Por eso ha pedido a ese sector del electorado que vaya "a votar en masa", ya que "si Sánchez vuelve a ganar y todo queda igual", se repetirá la situación de bloqueo.