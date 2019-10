Rivera pide a Sánchez un pacto, también con el PP, que evite beneficios e indultos a los presos del procés

Actualizado 14/10/2019 15:54:16 CET

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, durante la rueda de prensa ofrecida tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo sobre el jucio del Procés, en Madrid (España), a 14 de octubre de 2019. - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pedido este lunes al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que le convoque a una reunión, también con el líder del PP, Pablo Casado, para que los tres pacten como "garantizar la seguridad" tras la sentencia del 'procés' y alcancen también un acuerdo para evitar que los "políticos delincuentes condenados" puedan obtener "beneficios penitenciarios" y ser indultados.

Rivera ha hecho esta petición durante una rueda de prensa en el Congreso en la que ha reclamado que esa cita a tres se pueda celebrar cuanto antes. "Sánchez está a tiempo de rectificar", ha remarcado, incidiendo en que tiene que tener claro que "con los independentistas que han querido romper España no se puede ir a ningún lado".

En este contexto, ha garantizado que estará "al lado del Gobierno" si Sánchez entiende que "nunca más la solución es pactar con los nacionalistas" y se aviene a sellar un "gran acuerdo para aplicar la ley y la Constitución".

SE PUEDE SER INDEPENDIENTE, PERO NO UN DELINCUENTE

Para el líder de Ciudadanos "hoy es un día para la satisfacción" porque "se ha hecho Justicia" y también una jornada de "malas noticias" para "quienes pensaban que iban a tener impunidad" y que han sido condenados "no por sus ideas" sino porque han cometido delitos. "Se puede ser independentista, pero no un delincuente que intenta romper el país en nombre de la independencia", ha aseverado.

En este punto, Rivera se ha dirigido expresamente al presidente de la Generalitat, Quim Torra, para advertirle a él y a sus compañeros independentistas que se creían "por encima del bien y del mal" que cada vez que "intenten levantar fronteras entre los españoles y quebrantar la Constitución acabarán en la cárcel".

También ha hecho hincapié en que no se puede interpretar la sentencia del Supremo como un acto de "venganza", sino de Justicia. "No queríamos venganza para nadie, pero tampoco privilegios", ha argumentado, haciendo hincapié en que para que haya una "verdadera Justicia" no puede haber "privilegios para nadie".

PRESOS SIN "PRIVILEGIOS"

"Todos somos iguales ante la ley y los políticos delincuentes tienen que cumplir hasta el último de sus días", ha proclamado Rivera, quien ha defendido la necesidad de que el Gobierno, el PP y Ciudadanos sellen un acuerdo para garantizar que eso sea así.

Rivera ha lamentado que hasta ahora Sánchez no le haya convocado, como le pidió para hablar de la aplicación del artículo 155 de la Constitución y preparar conjuntamente la reacción a la sentencia del 'procés', pero ha insistido en que el presidente aún puede "rectificar" analizando esta situación tanto con Ciudadanos como con el PP.

Por eso, ha mostrado su deseo de que se pueda producir cuanto antes una cita a tres para trabajar en los próximos pasos a dar, garantizar la seguridad en las calles de Cataluña, impulsar reformas legales si es menester y, sobre todo, comprometerse a no beneficiar penitenciariamente ni mediante la concesión del indulto a los condenados por el Supremo.

"Necesitamos sentarnos en la misma mesa para defender lo que es de todos, la libertad y la seguridad. Tenemos que poner las condiciones para garantizar la libertad y la Constitución en cualquier pueblo o ciudad de Cataluña", ha dicho.

"HEMOS GANADO LOS BUENOS"

En este sentido, Rivera ha recalcado que es el momento "de la unidad" porque se trata de "una cuestión de Estado y no de siglas" y ha avisado de que "quien calcule este momento con intereses electorales se va a equivocar y a hacer daño a España".

"Pido que nunca más se vuelva a otorgar a los independentistas la batuta del país", ha incidido el líder naranja, quien ha ligado esta reacción conjunta a la sentencia con el "desbloqueo" político. "No quiero que mi país esté en manos de los que lo quieren romper. Es el momento de elegir, pero de elegir bien", ha avisado, subrayando que si se quiere "desbloquear España" hay que buscar lo que "une" a los "tres principales partidos" y no lo que les separa.

Por último, Rivera ha aprovechado su comparecencia para dar la gracias, tanto en castellano como en catalán, a quienes él denomina los "héroes" del proceso independentistas que han defendido "la democracia" en "el último rinconcito" de lo pueblos catalanes y han sufrido el "acoso" de los separatistas por ello. "Hemos ganado los buenos", ha concluido.