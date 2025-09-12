Robles acusa a Netanyahu de "tergiversar" las palabras de Sánchez sobre armas nucleares y le afea que "dé lecciones"

La ministra de defensa, Margarita Robles, visita al personal de la misión de asistencia militar de la Unión Europea en apoyo a Ucrania, en la Academia de Infantería de Toledo, a 5 de septiembre de 2025, en Toledo, Castilla-La Mancha (España). - Juanma Jiménez - Europa Press

MADRID 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha acusado este viernes a Benjamin Netanyahu de "tergiversar" las palabras de Pedro Sánchez sobre las armas nucleares, al tiempo que ha censurado que el primer ministro israelí pretenda "dar lecciones" con la ofensiva contra la Franja de Gaza de fondo.

Durante el anuncio de las medidas para detener el "genocidio" en Gaza, Sánchez señaló que España "no tiene bombas nucleares, tampoco tiene portaaviones ni grandes reservas de petróleo, solos no podemos detener la ofensiva israelí". Netanyahu reaccionó acusando al jefe del Ejecutivo de lanzar "amenazas genocidas" contra el Estado hebreo.

En una entrevista en Espejo Público, recogida por Europa Press, Robles ha afirmado que "lo que quería decir Sánchez estaba muy claro y no hay por qué tergiversarlo". "Es que la fuerza que pueda tener España para aportar soluciones al conflicto no van desde el punto de vista bélico", ha matizado.

La titular de la cartera de Defensa se ha declarado "sorprendida" porque Netanyahu "se permita dar el lujo de dar lecciones a otros países" cuando se suceden "las imágenes tan terribles de Gaza", que marcará "una página terrible en la historia universal", a su juicio.

EL EMBARGO DE ARMAS Y LA VUELTA CICLISTA

Sobre la consolidación por ley del embargo de armas a Israel, medida que forma parte del paquete de medidas anunciado por Sánchez, Robles ha rechazado que vaya a retrasar la modernización de las Fuerzas Armadas españolas.

En esta línea, ha destacado el esfuerzo inversor del Gobierno en materia de seguridad y defensa y ha recalcado que los planes pasan por sustituir el "material tecnológico" que se compra a Tel Aviv por productos desarrollados por la industria española de defensa.

Por otra parte, Robles se ha referido a las protestas por la participación de Israel en la Vuelta Ciclista, rechazando la "violencia" contra los corredores. No se ha pronunciado sobre si es partidaria de expulsar a la delegación israelí. "No me corresponde a mí", ha zanjado la ministra.