Robles cree que Trump está "poco legitimado" para condenar la violencia en EEUU porque no censura a Netanyahu

MADRID 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, considera que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está "poco legitimado" para condenar la violencia política en su país porque "permite" las acciones de Vladimir Putin en Ucrania o Benjamin Netanyahu en Gaza.

Así se ha expresado en una entrevista concedida a Espejo Público, recogida por Europa Press, requerida por una valoración sobre el asesinato del activista de ultraderecha y aliado de Trump Charlie Kirk. La ministra ha querido dejar claro que "ningún tipo de violencia es aceptable" y ha tildado de "gravísimos todos los fenómenos que llevan a la polarización".

Dicho esto, ha acusado a Trump de precisamente "dividir" a Estados Unidos mediante discursos que favorecen esta "polarización" y, a su juicio, está "muy poco legitimado para decir lo que es correcto o lo que no" porque "al mismo tiempo está permitiendo lo que hacen Putin o Netanyahu". Además, ha recordado que el presidente estadounidense llegó a la Casa Blanca prometiendo acabar con esos conflictos en cuestión de horas. "Y ahí sigue", ha remachado.