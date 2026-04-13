Robles afirma que esperan a mayo para, en contacto con Irak, ver si se puede retomar la misión en este país

Archivo - El Rey Felipe (3i), compañado por la ministra de Defensa, Margarita Robles (2i), y mandos militares, reciben explicaciones durante su visita a la Base Gran Capitán de Besmayah en Irak. - Casa Real - Archivo

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha explicado hoy en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, que están esperando al mes de mayo para, en contacto con el Gobierno irakí, ver si se puede retomar la misión en este país.

Robles ha explicado que ahora mismo ya no hay militares españoles en Irak después de la evacuación que tuvieron que realizar "durísima y peligrosísima" a raíz de la guerra de EEUU e Israel contra Irán y de las consecuencias que está teniendo para los países vecinos.

No obstante, ha señalado que se están planteando que la misión en Irak, conocida como NMI, se pueda volver a retomar. La citada misión cuenta con el apoyo del gobierno iraquí y el mando de la misma es de un Teniente General español.

"Estamos esperando al mes de mayo, en contacto con el gobierno de Irak, para ver si esa misión se puede volver a llevar a cabo", ha señalado Margarita Robles al tiempo que ha recalcado la "satisfacción" que supone el respeto y el aprecio por los militares españoles que tiene el Gobierno iraquí.

La ministra ha calificado de "durísima y peligrosísima" la evacuación de los 200 o 300 militares que estaban en dos zonas diferentes de Irak. Ha añadido que "no fue solo una evacuación complicada, difícil, en medio de ataques cruzados de misiles", sino que además supuso salvar la vida de unas 1.200 o 1.300 personas.

"Cuando te lo cuentan realmente da escalofríos de ver en qué situación tuvieron que evacuar, cómo muchas veces trataban de salir de Bagdad y no era posible por el cruce que había de misiles", ha exclamado la ministra, quien ha trasladado su "orgullo" por la labor que han realizado estos militares y la que llevan a cabo los 4.000 militares españoles que hay en misiones de paz en el mundo.

Por ello, ha recalcado que la duele cuando oye comentarios como el de la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, comparando la detención de un militar español en Israel con un control de la Guardia Civil y critica que no se tenga la "generosidad de reconocer la labor de los militares españoles".