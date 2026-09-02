Robles, Albares y Torres faltarán a la primera sesión de control en el Congreso tras la crisis de Ceuta

Archivo - Sesión de control al Gobierno, en el Congreso - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Tres de los ministros más implicados en la crisis de Ceuta, los titulares de Exteriores, Defensa y el responsable del mando único, ya han avisado al Congreso de que no podrán acudir la próxima semana a la primera sesión de control al Gobierno del nuevo curso político, que previsiblemente estará centrada en las consecuencias de la entrada masiva de migrantes los pasados 30 y 31 de julio.

A través de un escrito remitido al Congreso, al que ha tenido acceso Europa Press, el Gobierno informa de que el próximo 9 de septiembre faltarán en la sesión de control los ministros de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares; de Defensa, Margarita Robles; y de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que fue designado por el Ejecutivo como mando único para gestionar la solución a esa crisis de Ceuta.

Los tres ya comparecieron la pasada semana en el Congreso para rendir cuentas por la crisis de Ceuta, aunque todavía no se conocía el informe policial que atribuye a Maruecos un papel protagonista en la organización de la entrada masiva de migrantes.

PRIMERA SESIÓN TRAS EL INFORME QUE APUNTA A MARRUECOS

De hecho, Albares negó en el Congreso toda implicación del país magrebí, cuya colaboración ensalzó, y atribuyó la entrada masiva de migrantes a "bulos". Sí apuntó a una "internacional reaccionaria" que instrumentalizó la crisis para "lanzar una guerra cognitiva" que en España estuvo ayudada por "los habituales propagadores de odio", sin concretar a quién se refería.

"Lo que ocurrió el 30 de julio fue una crisis migratoria y humanitaria, pero fue gestada y propulsada por una viralización inédita de mentiras y bulos, y fue instrumentalizada por la internacional reaccionaria", fue su resumen de lo sucedido los días 30 y 31 de julio.

Margarita Robles, que fue la primera en comparecer en el Congreso, prefirió no pronunciarse sobre el papel de Marruecos. Lo que sí dijo, además de pedir disculpas a los ceutíes, es que los servicios de información hicieron su trabajo en los días previas a la entrada masiva y que avisaron con antelación a las Fuerzas de Seguridad y a la Delegación del Gobierno de que había movimientos y convocatorias en redes sociales.

La ausencia de estos tres ministros en la primera sesión de control ya ha sido criticada por la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán: "No hay absolutamente nada que justifique no dar explicaciones a los españoles. Además de traidores, cobardes", ha escrito en la red social 'X'.