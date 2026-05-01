Robles pide "respeto" para España tras las advertencias de Trump a los aliados que no cumplen sus objetivos de Defensa

1083342.1.260.149.20260501132337 Archivo - La ministra de Defensa, Margarita Robles, interviene durante una visita al Mando de Operaciones (MOPS) en la Base de Retamares, a 11 de marzo de 2026, en Pozuelo de Alarcón, Madrid (España). El Mando de Operaciones (MOPS) es un órgano básico del - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 1 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reclamado "respeto" para España y ha reivindicado el compromiso "firme" del país con la OTAN y con la paz en el mundo, al ser preguntada por las advertencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a los aliados que no cumplen los objetivos de gasto en Defensa.

La titular de Defensa ha subrayado que "no se le puede pedir a España que ayude en una guerra ilegal que no tiene cobertura internacional", reiterando que el Gobierno está "firmemente comprometido" con el cumplimiento de la legalidad internacional y con la Alianza Atlántica.

Robles ha recordado que más de 4.000 hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas españolas están en misiones internacionales y ha reclamado a Trump "mucho respeto por lo que España hace", al tiempo que ha insistido en que el Ejecutivo "no acepta amenazas de nadie" porque "ni proceden ni tienen ningún marco legal".

Asimismo, ha reivindicado a España como uno de los países que más cumple con sus compromisos y ha resaltado los despliegues en Letonia, Eslovaquia, Rumanía y en la misión de policía aérea del Báltico.

La ministra de Defensa he realizado estas declaraciones durante un festival organizado por el diario 'El País' en el centro cultural Matadero de Madrid.