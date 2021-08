Robles rechaza que el poder judicial se haya convertido en la oposición al Gobierno: "cumple con su trabajo"

Pregunta a Casado cuándo decidió que se debe cambiar el sistema para elegir al CGPJ porque "lleva dos años" negociando con el actual

MADRID, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, no cree que el poder judicial se haya convertido en la oposición al Gobierno después de las resoluciones contrarias a las decisiones del Ejecutivo que han emitido en los últimos meses, la última, la del Tribunal Constitucional anulando el confinamiento de la primera oleada de la pandemia. En su opinión, el poder judicial "cumple con su trabajo que es aplicar las leyes". Pero la ministra sí critica al Partido Popular por "bloquear" la renovación del CGPJ y pregunta a su presidente, Pablo Casado, cuándo ha decidido que se debe cambiar el sistema de elección del Consejo, si lleva dos años negociando con el sistema actual y "no ha puesto ningún inconveniente".

La ministra respondía así en una entrevista con Europa Press al ser preguntada por las decisiones de los tribunales en la primera mitad del año, que suman más de una docena de reveses a las decisiones adoptadas por el Gobierno. Las últimas, a mediados de julio, cuando el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales las restricciones a la circulación impuestas durante el primer estado de alarma por la pandemia de coronavirus y el nombramiento de Rosa María Mateo como presidenta del Consejo de Administración de RTVE.

Al ser preguntada si cree que el poder judicial se ha convertido en la verdadera oposición al Gobierno, Robles ha respondido: "no, el poder judicial cumple con su trabajo que es aplicar las leyes". En este sentido, ha precisado que en España "tenemos jueces independientes" que realizan "magníficamente" su trabajo.

Otra cuestión, asegura, es que algunas decisiones judiciales "puedan no compartirse". Algo, señala, que es muy legítimo, pero insistiendo en que España puede sentirse muy orgullosa del poder judicial que tiene.

Lo que sí critica la ministra de Defensa es la actitud del Partido Popular, del que asegura que a pesar de tener "jueces independientes y preparados" en este país, sigue manteniendo un "bloqueo sistemático" a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

EL PP SECUESTRA EL CGPJ Y NO AYUDA AL ADECUADO FUNCIONAMIENTO

Considera que con esta posición, los 'populares' están "secuestrando al CGPJ" y esto que no ayuda al "adecuado funcionamiento" del poder judicial.

Margarita Robles rechaza que el PSOE tenga alguna responsabilidad en la falta de renovación del órgano de gobierno de los jueces por el hecho de haber propuesto la inclusión del juez José Ricardo de Prada, ponente de la sentencia contra la Gürtel en la que se condenó al PP como partícipe a título lucrativo y cuyo contenido sirvió a Pedro Sánchez para basar su moción de censura contra Mariano Rajoy. "Hay una responsabilidad única del PP", señala.

La ministra argumenta, en este sentido, que el PP ha estado negociando durante dos años con el actual sistema de elección y ahora plantea "cambiar las reglas del juego" para poder renovar el Consejo del Poder Judicial.

Así, recuerda que las conversaciones que han tenido el anterior ministro de Justicia, Juan Carlos Campo y el secretario de Justicia del PP, Enrique López, se hicieron "con arreglo a las normas vigentes que hablan de una elección parlamentaria". Por ello, pregunta al presidente del PP, Pablo Casado, "cuándo ha pensado" que se debe cambiar el sistema para elegir el Consejo porque durante dos años "no ha puesto ningún inconveniente".

Robles considera que este cambio de "último momento" para pedir que los vocales sean elegidos por los jueces y no por el Parlamento tiene "una exclusiva finalidad" y es que no se proceda a la renovación, "lo que implica un secuestro del CGPJ y lo que es más grave un deterioro de las instituciones como el Consejo".

DOLOR POR ESTA SITUACIÓN

La ministra lamenta que la renovación lleve ya un retraso de tres años y se esté incumpliendo el mandato constitucional y dice que tiene "bastante dolor" por esta situación ya que cree en las políticas de Estado y considera que España no se merece este bloqueo.

Además, argumenta que con el sistema actual, una parte importante de los candidatos fueron elegidos por su propios compañeros. Por lo tanto, señala que "carece de sentido decir que los jueces no han tenido ninguna participación porque una parte de los candidatos tienen el aval de sus compañeros".

EL PP DEBE CULMINAR LA RENOVACIÓN DEL CGPJ CON LA LEY VIGENTE

Al ser preguntada si el Gobierno tiene algún as en la manga para poder renovar el órgano de gobierno de los jueces, señala que la ley "está ahí" y lo principal es que se cumpla. Por ello, insiste que el PP debe culminar el proceso de renovación con ley vigente. "No me parece que sea tan difícil pedir al principal partido de la oposición que cumpla la ley", exclama Robles, quien cree que después el PP puede aspirar legítimamente a que haya cambios en la ley.

En su opinión, con los inconvenientes que está poniendo el PP se está "debilitando una institución incumpliendo el mandado de la Constitución". Y esto, añade, "no es solamente" por el bloqueo a la renovación del CGPJ, sino que también son otras instituciones que están sin renovar, como el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo o el Tribunal de Cuentas, que "también ha entrado en periodo de prórroga". Por ello, Margarita Robles considera que "hay que hacer un esfuerzo" si se cree en las instituciones y trabajar todos conjuntamente.



