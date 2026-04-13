Robles responde a Netanyahu que el Gobierno seguirá "firme" en su defensa de la paz y los derechos humanos

La ministra de Defensa, Margarita Robles. Archivo. - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha respondido este lunes al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que, "más allá de las amenazas", el Gobierno de España seguirá con su posición "firme" en defensa de la paz y los derechos humanos, a la vez que ha denunciado que se esté "invadiendo" un "país soberano" como es el Líbano exigiendo además respeto hacia los 'cascos azules'.

Así se ha pronunciado la ministra en declaraciones a 'La hora de La 1', recogidas por Europa Press, en respuesta a Netanyahu, quien acusó a España de "librar una guerra diplomática" contra Israel y advirtió al Ejecutivo de Pedro Sánchez que pagará "un precio inmediato" por ello.

Robles ha reivindicado que la posición de España "ha sido siempre muy clara" y que siempre estará a favor "de la paz y del cumplimiento y respeto de los derechos humanos". La titular de Defensa ha recordado que el Gobierno condenó "rotundamente, sin paliativos" el ataque del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) el pasado 7 de octubre de 2023, al igual que se posicionó ante las "matanzas y la crueldad" en Gaza.

Dicho esto, ha puesto el foco en que "se está invadiendo un país soberano como es Líbano" y que la obligación de España y de los países es denunciarlo "clarísimamente". "Vamos a estar contra cualquier vulneración de derechos humanos, vamos a estar contra la violencia", ha dicho, al tiempo que ha reclamado "respeto" a los 'cascos azules' de Líbano, de cualquier nacionalidad, que están en misiones de paz. "No puede ser que dirigentes de Israel digan que se va a hacer con el Líbano lo mismo que en Gaza", ha avisado.

Robles, que también se ha referido a la exclusión de España del órgano que supervisa el alto el fuego en Gaza, ha indicado que el Gobierno español será firme con Israel como también lo fue con el presidente ruso, Vladímir Putin, "siempre que se vulneren los derechos humanos y las reglas que tiene que regir la comunidad internacional, porque la paz es una exigencia".

REPROCHE A ESTER MUÑOZ

La ministra se ha vuelto a pronunciad por las palabras de la portavoz del PP en el Congreso, que comparó la retención de un militar español alrededor de una hora con un control de tráfico, subrayando que le producen un "enorme dolor" estas declaraciones, por lo que ha pedido responsabilidad en política. "La crítica absolutamente rotunda y contundente a los que vulneran las normas y el derecho internacional de respeto que exige una misión de Naciones Unidas", ha replicado a Ester Muñoz.

La ministra ha recordado que se desconocen las causas por las que fue retenido "contra su voluntad y violentamente". "Echo mucho de menos ese sentido de Estado cuando se hacen manifestaciones como estas", ha abundado, para después volver a reclamar disculpas porque "lo más importante" es estar con los militares españoles y 'cascos azules'.

BLOQUEO DE ORMUZ

Preguntada por el bloqueo del estrecho de Ormuz anunciado por el presidente estadounidense, Donald Trump, ha enmarcado este hecho dentro de la "deriva" y "un paso más" en un conflicto bélico "ilegal", "sinsentido", y "sin razón" que está dejando vidas humanas por el camino y daños "desde todos los punto de vista", también económicos.

La ministra ha señalado que espera que las conversaciones de paz entre Irán y EEUU "puedan avanzar", reivindicado de nuevo que España se opone "a cualquier guerra ilegal" y defiende "las vías diplomáticos".

No obstante, Robles ha mostrado una "enorme preocupación" con que estas negociaciones por la paz puedan no avanzar: "Sabemos que es muy difícil, pero el mundo no se puede permitir continuar en la situación como la estamos con Ucrania".

"Tanto en el caso de Trump como de Netanyahu quieren imponer en la comunidad internacional unas normas. Y eso no se puede aceptar de ninguna manera si no hay ese respeto al derecho internacional y a las normas de convivencia", ha remachado.