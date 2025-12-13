Robles responde a Yolanda Díaz que deje las "lamentaciones" y que se centre "en trabajar mucho en su ministerio"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, atiende a los medios de comunicación a su llegada a la Comisión de Control de los Créditos Destinados a Gastos Reservados, en el Congreso de los Diputados, a 9 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha instado este sábado a su homóloga en Trabajo, Yolanda Díaz, que se deje de "lamentaciones" y que se centre "en trabajar mucho en su ministerio".

Robles ha realizado estas declaraciones un día después de que la líder de Sumar pidiese una remodelación del Gobierno tras los casos de corrupción y acoso en torno al PSOE.

"Yo lo que le diría a la señora Díaz es que hay mucho que trabajar; ella supongo que tendrá mucho que trabajar en su ministerio, yo tengo mucho que trabajar en mi ministerio [...] Por lo tanto, yo lo que le recomiendo a la señora Díaz, lo que los ciudadanos nos piden, es que trabajemos. Determinadas lamentaciones no tienen ningún sentido", ha sostenido Robles en declaraciones a los medios en el Congreso de los Diputados con motivo de las jornadas de puertas abiertas.

"Tolerancia cero contra la corrupción y apoyar al máximo la justicia para que dilucide responsabilidades; no queremos corruptos, no queremos machistas", ha subrayado en relación a la cuestión de origen para seguidamente incidir en que, al mismo tiempo, los ciudadanos les piden que trabajen.

Robles ha animado a denunciar "a cualquier mujer que se sienta agraviada, ofendida" porque "nos va a tener a todas las mujeres detrás".