Rollán cuestiona que el Gobierno no comparezca en el Senado y advierte un "conflicto" entre "órganos constitucionales"

Archivo - El presidente del Senado, Pedro Rollán, durante una sesión de control al Gobierno, en el Senado. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Senado, Pedro Rollán, ha insistido este martes que el Gobierno debe someterse al control tanto del Congreso como del Senado si ambas cámaras lo solicitan, y "lo debe hacer en tiempo y en forma". "Vivimos en un sistema bicameral", ha recordado.

También ha advertido que la no comparecencia de los ministros derivará "como mínimo" en un "conflicto" entre "órganos constitucionales" si "así lo insta algún grupo parlamentario y cuenta con el apoyo suficiente en la votación plenaria".

"A mí me parece muy bien que comparezcan en nuestra cámara hermana (Congreso), pero es que vivimos en un sistema parlamentario en el que hay unas Cortes Generales en un sistema bicameral", ha aseverado en una entrevista en 13TV, recogida por Europa Press.

El PP, que cuenta con mayoría en el Senado, había citado inicialmente al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, este miércoles 12 de agosto; a la titular de Defensa, Margarita Robles, el jueves 13 de agosto; mientras que querían que el de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, acudiera el próximo lunes 17 de agosto. Sin embargo, el Gobierno se negó a que comparecieran en estas fechas alegando que ya se comprometieron a hacerlo a finales de este mes en el Congreso.

El presidente del Senado, que ha lamentado que aludan a esa "duplicidad", ha añadido que, en el caso de Robles, la ministra envió una carta para trasladar su "disposición a buscar otra fecha compatible" con su agenda.

Rollán ha considerado que el motivo que expuso era "lo suficientemente importante", porque iba a visitar un acuartelamiento en la Comunidad de Madrid para "informarse sobre el desarrollo de la acción que están llevando a cabo las unidades de las Fuerzas Armadas en Ceuta".

Es por ello que el PP ha anunciado que la ministra de Defensa iba a comparecer finalmente el próximo martes 18 de agosto en el Senado. Sin embargo, el Gobierno no da por confirmada la comparecencia. Fuentes del Ejecutivo han trasladado que se "dará respuesta a la citada petición a lo largo del día de mañana" (miércoles).

Preguntado por si el Senado ha sido informado de esto por parte de Defensa, Rollán ha asegurado no haber recibido ningún tipo de comunicación. "La última información se mantiene vigente, puesto que nadie ha trasladado 'Oye, lo del 18 (de agosto) no cabe porque voy a estar en tal sitio'", ha añadido.

En cualquier caso, Rollán ha considerado que sería una "muy mala noticia" que ninguno de los tres ministros comparezcan, ya que "de alguna manera se sitúan en una posición de rebeldía con una de las dos cámaras que conforman las Cortes Generales".

"Además, ya han transcurrido más de dos semanas y yo creo que ya es un tiempo más que razonable para que los señores ministros hayan tenido tiempo de prepararse su comparecencia", ha argüido.