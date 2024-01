Rueda apela al "voto útil" al PP en las elecciones de Galicia frente a un Vox que "no tendrá representación"

Afirma que no se va a "relajar en absoluto" por lo que proyecten las encuestas y que no trabajará "pensando que está todo ganado"



MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha apelado a los ciudadanos al "voto útil" al PP en las elecciones gallegas frente a un Vox que "no tendrá representación" si decide finalmente presentarse a los comicios, mientras que ha asegurado que no se va a "relajar en absoluto" frente a las encuestas que le auguran que ganará con mayoría absoluta.

Así lo ha hecho en un Desayuno Informativo organizado por Europa Press, en el que ha afirmado "con bastante seguridad" y "con todo el respeto del mundo" que los de Santiago Abascal no conseguirían ningún escaño en el Parlamento de Galicia si deciden acudir a los comicios del próximo 18 de febrero.

"Me atrevo a decir a día de hoy, con bastante seguridad, que si (Vox) se presentase no tendría representación. Y por lo tanto yo hago una llamada también al voto útil", ha dicho Rueda, incidiendo en que "cada uno es muy libre" de hacer lo que considera y que su objetivo es "ir a por la mayoría absoluta".

En unos muy pocos días, según Rueda, "se va a aclarar bastante" el panorama respecto a las posibles candidaturas en Galicia, y a partir de ahí "a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga".

Cuestionado sobre si una victoria suya por mayoría absoluta puede marcar la relación entre PP y Vox, el presidente de la Xunta ha recalcado que "después de cada elección se analizan los resultados y se sacan consecuencias".

"Evidentemente, si un partido se presenta a las elecciones y no obtiene representación, está explicitando a ojos de todo el mundo su debilidad electoral como mínimo. Por lo tanto, esto es lo que puedo decir. Ya las consecuencias a partir de ahí, desde luego, si se produce ese escenario.

DEBATES Y ENCUESTAS

Rueda también se ha manifestado sobre por las últimas encuestas que mantienen en el PP gallego la mayoría absoluta, aunque con escaso margen, expresando que su posición respecto a estos datos es "cero confianza y movilización" porque dice estar "seguro" de que a nadie más que a Pedro Sánchez, entre otros, le encantaría el PP se relajase y no trabajarán "pensando que está todo ganado".

"Para mí las encuestas lo que están diciendo es que la gente, entre la alternativa del PP o cinco partidos de izquierda, mirando además hacia fuera de Galicia, por ahora prefiere eso --el PP--. Vamos a intentar que lo sigan prefiriendo hasta el día de las elecciones", ha remarcado.

Y aunque, según ha expresado durante su intervención, estos buenos resultados en las encuestas le "animan", no van a hacer que se relaje "en absoluto".

En lo que respecta a los debates, Rueda no ha indicado en cuantos ni en cuales va a participar, porque "no cree que sean un elemento fundamental de la campaña". "Son importantes pero hay a los que quieran hacer girar toda la campaña sobre si hay debates o no", ha reprochado.

Pero ha aclarado que debates habrá, "sin ninguna duda", y desde su formación intentarán ser "lo más racionales y objetivos posibles" pese a la "locura" que hay en otras formaciones, después de que desde el PSOE le hayan pedido seis debates y desde las formaciones minoritarias hayan hecho un llamamiento para no olvidarse de ellos durante la organización de estos encuentro