Rueda recrimina al BNG no reunirse con Feijóo y Pontón ironiza con que apelen a que es gallego: "Franco también"

El presidente de la Xunta advierte de que el PSdeG no tiene candidato y Álvarez reprocha la "mediocridad política" del mandatario gallego



SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha recriminado al BNG que no se reúna con el candidato popular a la investidura, Alberto Núñez Feijóo, una cuestión de "respeto y educación" hacia quien gobernó Galicia casi 14 años y "les ganó cuatro veces por mayoría absoluta". "Yo creo que se equivocó y tenían una buena ocasión de pedirle cosas", ha reprochado el máximo mandatario autonómico.

A él, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, le contestó ironizando con la apelación de los populares a apoyar a Feijóo por ser gallego. "Me resulta muy llamativo que nos están criminalizando al BNG día sí, día no, y se estén lamentando de que no apoyamos al PP y que tenemos que apoyara Feijóo porque es gallego. Pero Franco también era gallega y no lo vamos a apoyar", ha respondido Pontón, quien ha apostillado que hay que "estar en Marte o ser marciano" para pensar que los nacionalistas gallegos darán su voto al PP. "Tampoco Putin es gallego y ustedes lo apoyan", espetó, posteriormente, Rueda.

En el primer debate cara a cara de este periodo de sesiones, en el que se abre el último curso político antes de las elecciones gallegas, no faltaron referencias a esta cuestión que está por venir, en un escenario en el que todavía falta por resolver la investidura de la Presidencia del Gobierno.

Y en esta arena política, Ana Pontón acusó a Rueda de estar con la "calculadora electoral" para convocar elecciones cuando --dijo-- le convenga, al respecto de lo que el presidente autonómico evidenció que la "calculadora" electoral es el "25 a uno" del número de diputados logrados en las urnas en las pasadas elecciones por parte del PP y del BNG, respectivamente.

El debate con la portavoz nacional del BNG versó sobre la financiación autonómica y el debate territorial, al respecto de lo que la dirigente nacionalista ofreció al que llamó "presidente al volante de un coche en reserva", tres aspectos sobre los que pactar: desbloquear la comisión de estudio de la financiación autonómica, reclamar todas las competencias incluidas en el Estatuto y una propuesta para avanzar en el autogobierno y mantener el "estatus" de Galicia.

Rueda le respondió que Galicia es una "nacionalidad histórica", incluso diría la más importante de España, pero ha rechazado los "topicazos" --de los que previamente había acusado Pontón al PP-- de que "Galicia es una nación sin estado".

La líder nacionalista, en el marco también del debate estatal, ha criticado que el PP se oponga a la cooficialidad de las lenguas en el Congreso pero sacó a colación que Rueda "ya estuvo en una manifestación contra el gallego" --en referencia a la de Galicia Bilingüe de 2009, cuando era secretario xeral del PPdeG--. "Menos obedecer a Génova y más ejercer como presidente de la Xunta", ha reclamado Pontón.

Enfrente, el presidente del Gobierno autonómico relató el acuerdo que había firmado el BNG para la investidura de Pedro Sánchez para afearle los incumplimientos de Sánchez y le ha instado a aclarar su postura en el debate territorial en lo que respecta a la condonación de deuda de Cataluña. También le ha pedido que si quiere más autogobierno reclame la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) a Galicia o que se sienten "con todos" para la financiación autonómica.

CANDIDATO DEL PSDEG

Previamente, en el cara a cara anterior, el presidente de la Xunta también ironizó con que el PSdeG "no tiene candidato" después de que les "eliminasen las primarias", a lo que el portavoz parlamentario contestó con la "falta de respeto" que ha sido, a su juicio, "llevar el debate al problema que pueda tener o no tener un partido a la hora de definir a su candidato" en lugar de abordar las "dificultades" de las familias para adquirir los libros de texto y el material escolar.

Así, Luis Álvarez ha lamentado que el presidente del Gobierno gallego haya respondido a los problemas de la enseñanza pública "atacando políticamente al PSOE", lo que "demuestra la falta de argumentos de suficiente fortaleza" de un presidente que ya ha demostrado que se ha demostrado "mediocre políticamente". A él, Rueda le replicó que era el "primer" política en reconocer un problema en su partido con la elección del candidato a la Xunta.